العامة للاستعلامات: العملية الانتخابية منتظمة.. ولم نتلق شكاوى حتى الأن







كتب محمد السيد

أكد محمد إمام رئيس المركز الصحفى للمراسلين الأجانب و رئيس غرفة العمليات بالهيئة العامة للاستعلامات، أن العملية الانتخابية فى ثانى أيام انتخابات الرئاسة تسير بانتظام.

وأضاف محمد إمام، أن الغرفة لم تتلقى أى شكاوى من قبل المراسلين الأجانب المتواجدين فى الميادين و أمام اللجان حتى الأن، مؤكدا أن أعضاء غرفة عمليات الهيئة على تواصل مستمر مع المراسلين الأجانب المقيمين والزائرين لمتابعة تغطيتهم الإعلامية.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أمس الإثنين، وتستمر حتى غد الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان صباح أمس، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.