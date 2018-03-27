"الصرف الصحى بالقاهرة": شهادات "أمان" للعاملين بالشركة بتسهيلات ودون فوائد







كتب – سيد الخلفاوى

أكد المهندس منصور بدوى، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى، أنه تم تغطية كافة العاملين بالشركة سواء دائمة أومؤقتة بشهادات "أمان"، بأقساط ميسرة تتراوح بين 20 و100 جنيه على 25 شهرًا.

وأضاف فى تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أنه تم تسليم كامل قيمة الشهادة للبنك الأهلى عن العاملين، نظرًا لأن العاملين بالشركة أكثر عرضة للمخاطر، وهذه الشهادة تصب فى صالحهم وصالح أسرهم .