"الصرف الصحى بالقاهرة": شهادات "أمان" للعاملين بالشركة بتسهيلات ودون فوائد

"الصرف الصحى بالقاهرة": شهادات "أمان" للعاملين بالشركة بتسهيلات ودون فوائدالثلاثاء، 27 مارس 2018 11:24 م
المهندس منصور بدوى
كتب – سيد الخلفاوى
إضافة تعليق
أكد المهندس منصور بدوى، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى، أنه تم تغطية كافة العاملين بالشركة سواء دائمة أومؤقتة بشهادات "أمان"، بأقساط ميسرة تتراوح بين 20 و100 جنيه على 25 شهرًا.
وأضاف فى تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أنه تم تسليم كامل قيمة الشهادة للبنك الأهلى عن العاملين، نظرًا لأن العاملين بالشركة أكثر عرضة للمخاطر، وهذه الشهادة تصب فى صالحهم وصالح أسرهم .
إضافة تعليق
"التموين": بدء طرح الرنجة والفسيخ فى منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة 25%.. "القابضة الغذائية": ارتفاع معدلات توريد القصب لـ5 ملايين و830 ألف طن.. وشركات الجملة تنتهى من صرف المقررات التموينية لشهر مارس
دفتر أحوال المواطن.. شكوى من تكدس المواطنين أمام مكتب تموين الدخيلة بالإسكندرية.. شكوى من انتشار القمامة أمام محطة مترو عزبة النخل.. وقارئ يناشد وزارة الصحة بإنشاء مستشفى بقرية المحروسة فى قنا
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة