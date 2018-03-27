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الصحة: وفاة ناخبة إثر هبوط حاد بالدورة الدموية فى حدائق حلوان

الثلاثاء، 27 مارس 2018 11:36 ص
الصحة: وفاة ناخبة إثر هبوط حاد بالدورة الدموية فى حدائق حلوان الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان





كتب وليد عبد السلام
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، ارتفاع عدد الحالات المرضية داخل اللجان الانتخابية وخارجها إلى 104 حالات، بالإضافة إلى وفاة ناخبة تبلغ من العمر 45 عاما، مساء أمس، داخل مدرسة هدى شعراوى فى منطقة حدائق حلوان التابعة لقسم شرطة المعصرة، مقر صوتها الانتخابى، إثر هبوط حاد بالدورة الدموية.
 
‏وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان إلى ‏أن حالة الوفاة تم نقلها إلى إحدى المستشفيات الخاصة بحلوان ثم نقلت إلى مستشفى حلوان للتأمين الصحى مشيراً إلى وجود 104 حالة مرضية، 20 منهم أسعف وترك فى مكان المقر الانتخابى، والباقى تم نقلهم إلى المستشفيات لمناظرتهم والاطمئنان عليهم.
 
وكشف "مجاهد" أن الحالات المرضية تترواح حالتهم مابين ارتفاع فى ضغط الدم ودرجة الحرارة وهبوط بالسكر والدورة الدموية ونزلات معوية وأزمات صدرية وآلام بالقدم والظهر، وجميعم حالتهم الصحية مستقرة ومعظمهم خرجوا لتحسن حالتهم.  
 
الجدير بالذكر ‏أن غرفة الأزمات والطوارئ منعقدة بديوان عام الوزارة مركزياً على مدار الساعة بالإضافة إلى انعقاد غرفة الأزمات والطوارئ بجميع مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات.
 
 
 

 


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