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الشرطة توفر كراسى متحركة لنقل كبار السن من الناخبين بلجان الزاوية الحمراء

الثلاثاء، 27 مارس 2018 04:45 م
الشرطة توفر كراسى متحركة لنقل كبار السن من الناخبين بلجان الزاوية الحمراء توفير كراسى متحركة لنقل كبار السن





كتب إيهاب المهندس
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وفرت الأجهزة الأمنية كراسى متحركة أمام لجان الزاوية الحمراء لنقل كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة من الناخبين لمقر اللجان الانتخابية.
 
ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة القاهرة 7 ملايين و409 آلاف و843 مواطنين يصوتون فى 1410 لجان فرعية، تشرف عليها 44 لجنة عامة و823 مركزا انتخابيا.
 
ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.
 
ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة القاهرة 7 ملايين و409 آلاف و843 مواطنا يصوتون فى 1410 لجان فرعية، تشرف عليها 44 لجنة عامة و823 مركزا انتخابيا.
 
 
 
 
 
 
 

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