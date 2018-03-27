video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 27 مارس 2018 01:20 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بالعياط دون إصابات

الثلاثاء، 27 مارس 2018 09:11 ص
السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بالعياط دون إصابات حريق شقة- أرشيفية





كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق

نجح رجال الحماية المدنية بالجيزة، فى السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بالعياط.

وانتقلت سيارات الإطفاء لمكان الحادث، حيث تم السيطرة على النيران بدون وقوع إصابات.

كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغا عن نشوب حريق داخل شقة سكنية بالعياط، حيث تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

 

 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إصابة 3 أشخاص فى حريق شقة سكنية بالسويس

إخماد حريق شقة سكنية فى مدينة نصر دون إصابات

السيطرة على حريق شقة سكنية فى وسط القاهرة دون إصابات

اخبار الحوادث

حريق شقة

الحماية المدنية

العياط

سيارات الاطفاء




لا تفوتك
الوطنية للانتخابات: المشاركة تعنى الديمقراطية والمقاطعة مكسب لكارهى الوطن

الوطنية للانتخابات: المشاركة تعنى الديمقراطية والمقاطعة مكسب لكارهى الوطن

موعد مباراة مصر واليونان والقنوات الناقلة

موعد مباراة مصر واليونان والقنوات الناقلة

"التموين": بدء طرح الرنجة والفسيخ فى منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة 25%.. "القابضة الغذائية": ارتفاع معدلات توريد القصب لـ5 ملايين و830 ألف طن.. وشركات الجملة تنتهى من صرف المقررات التموينية لشهر مارس

"التموين": بدء طرح الرنجة والفسيخ فى منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة 25%.. "القابضة الغذائية": ارتفاع معدلات توريد القصب لـ5 ملايين و830 ألف طن.. وشركات الجملة تنتهى من صرف المقررات التموينية لشهر مارس

دفتر أحوال المواطن.. شكوى من تكدس المواطنين أمام مكتب تموين الدخيلة بالإسكندرية.. شكوى من انتشار القمامة أمام محطة مترو عزبة النخل.. وقارئ يناشد وزارة الصحة بإنشاء مستشفى بقرية المحروسة فى قنا

دفتر أحوال المواطن.. شكوى من تكدس المواطنين أمام مكتب تموين الدخيلة بالإسكندرية.. شكوى من انتشار القمامة أمام محطة مترو عزبة النخل.. وقارئ يناشد وزارة الصحة بإنشاء مستشفى بقرية المحروسة فى قنا

بالخطوات.. كيف تمنع فيس بوك من تسجيل مكالماتك ورسائلك؟

بالخطوات.. كيف تمنع فيس بوك من تسجيل مكالماتك ورسائلك؟

فيديو.. مراقبون أمريكيون: استقرار العملية الانتخابية والحالة الأمنية بمصر

فيديو.. مراقبون أمريكيون: استقرار العملية الانتخابية والحالة الأمنية بمصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة