السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بالعياط دون إصابات







كتب عبد الرحمن سيد

نجح رجال الحماية المدنية بالجيزة، فى السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بالعياط.

وانتقلت سيارات الإطفاء لمكان الحادث، حيث تم السيطرة على النيران بدون وقوع إصابات.

كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغا عن نشوب حريق داخل شقة سكنية بالعياط، حيث تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.