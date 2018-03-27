السودان يدين الهجوم الحوثى الإرهابى الذى استهدف المدن السعودية







أ ش أ

أكدت وزارة الخارجية السودانية إدانتها بأشد العبارات الهجوم الإرهابى الذى قامت به جماعة الحوثى الإرهابية أول أمس الأحد، والذى استهدف بعض المدن فى المملكة العربية السعودية، مستخدمة الصواريخ الباليستية من داخل الأراضى اليمنية، وأسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين وترويع المواطنين، فى جريمة تتنافى مع كافة القيم والمبادئ والأعراف.

وأعربت الوزارة - فى بيان اليوم الثلاثاء - عن تضامن حكومة وشعب السودان الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعمها ومساندتها فى كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمن وسلامة مواطنيها فى مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية.