video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 27 مارس 2018 09:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

السودان يدين الهجوم الحوثى الإرهابى الذى استهدف المدن السعودية

الثلاثاء، 27 مارس 2018 06:09 م
السودان يدين الهجوم الحوثى الإرهابى الذى استهدف المدن السعودية الرئيس السودانى





أ ش أ
إضافة تعليق

أكدت وزارة الخارجية السودانية إدانتها بأشد العبارات الهجوم الإرهابى الذى قامت به جماعة الحوثى الإرهابية أول أمس الأحد، والذى استهدف بعض المدن فى المملكة العربية السعودية، مستخدمة الصواريخ الباليستية من داخل الأراضى اليمنية، وأسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين وترويع المواطنين، فى جريمة تتنافى مع كافة القيم والمبادئ والأعراف.

وأعربت الوزارة - فى بيان اليوم الثلاثاء - عن تضامن حكومة وشعب السودان الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعمها ومساندتها فى كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمن وسلامة مواطنيها فى مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الاتحاد الأوروبى: إطلاق الحوثيين صواريخ تجاه السعودية "استفزازا"

العاهل السعودى يؤكد تصدى المملكة بكل حزم لأى محاولات عدائية تستهدف أمنها

السودان

اخبار السودان

اخبار السعودية

الحوثيين

اخبار العالم

اخبار العرب




لا تفوتك
"الهيئة الوطنية": إلغاء ساعة الراحة تلبية للموظفين الراغبين فى التصويت

"الهيئة الوطنية": إلغاء ساعة الراحة تلبية للموظفين الراغبين فى التصويت

موعد مباراة مصر واليونان والقنوات الناقلة

موعد مباراة مصر واليونان والقنوات الناقلة

"التموين": بدء طرح الرنجة والفسيخ فى منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة 25%.. "القابضة الغذائية": ارتفاع معدلات توريد القصب لـ5 ملايين و830 ألف طن.. وشركات الجملة تنتهى من صرف المقررات التموينية لشهر مارس

"التموين": بدء طرح الرنجة والفسيخ فى منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة 25%.. "القابضة الغذائية": ارتفاع معدلات توريد القصب لـ5 ملايين و830 ألف طن.. وشركات الجملة تنتهى من صرف المقررات التموينية لشهر مارس

دفتر أحوال المواطن.. شكوى من تكدس المواطنين أمام مكتب تموين الدخيلة بالإسكندرية.. شكوى من انتشار القمامة أمام محطة مترو عزبة النخل.. وقارئ يناشد وزارة الصحة بإنشاء مستشفى بقرية المحروسة فى قنا

دفتر أحوال المواطن.. شكوى من تكدس المواطنين أمام مكتب تموين الدخيلة بالإسكندرية.. شكوى من انتشار القمامة أمام محطة مترو عزبة النخل.. وقارئ يناشد وزارة الصحة بإنشاء مستشفى بقرية المحروسة فى قنا

بالخطوات.. كيف تمنع فيس بوك من تسجيل مكالماتك ورسائلك؟

بالخطوات.. كيف تمنع فيس بوك من تسجيل مكالماتك ورسائلك؟

الوطنية للانتخابات: المشاركة تعنى الديمقراطية والمقاطعة مكسب لكارهى الوطن

الوطنية للانتخابات: المشاركة تعنى الديمقراطية والمقاطعة مكسب لكارهى الوطن

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة