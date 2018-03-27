السعودية تطالب بمحاسبة إيران لتزويدها ميليشيا الحوثيين بصواريخ باليستية







كتب محمد شرقاوى

أفاد نبأ تليفزيونى عاجل، أن السعودية تُطالب مجلس الأمن بتحمل مسئولياته فى حفظ الأمن والاستقرار الدوليين، وتوجه رسالة إلى مجلس الأمن بشأن الصواريخ الباليستية الحوثية الإيرانية، كما تطالب بمحاسبة إيران لتزويدها ميليشيا الحوثيين بصواريخ باليستية.