السعودية تطالب بمحاسبة إيران لتزويدها ميليشيا الحوثيين بصواريخ باليستية

السعودية تطالب بمحاسبة إيران لتزويدها ميليشيا الحوثيين بصواريخ باليستيةالثلاثاء، 27 مارس 2018 01:13 ص
جلسة مجلس الأمن
كتب محمد شرقاوى
إضافة تعليق
أفاد نبأ تليفزيونى عاجل، أن السعودية تُطالب مجلس الأمن بتحمل مسئولياته فى حفظ الأمن والاستقرار الدوليين، وتوجه رسالة إلى مجلس الأمن بشأن الصواريخ الباليستية الحوثية الإيرانية، كما تطالب بمحاسبة إيران لتزويدها ميليشيا الحوثيين بصواريخ باليستية.
إضافة تعليق
الوطنية للانتخابات" توضح آخر تطورات عملية الانتخابية.. المتحدث باسم الهيئة: المحذوفون من القاعدة الانتخابية مليون و510 آلاف مواطن.. القاهرة والإسكندرية والجيزة والقليوبية الأعلى تصويتا.. وإعلان النتيجة 2أبريل
صور .."المصريون شداد وقت الأزمات".. طوابير الناخبين صفعة على وجه وسائل الإعلام الغربية المحرضة ضد مصر.. الإقبال الكثيف يكذب التقارير الإعلامية عن العزوف.. والانتخابات الرئاسية تمزج جميع فئات المجتمع فى جسد واحد
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة