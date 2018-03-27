الرقابة المالية تكرم أعضاءها القدامى بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى







كتب هانى الحوتى

على هامش اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بعد إعادة تشكيله كرمت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى والدكتور محمد عمران رئيس الهيئة؛ رئيس وأعضاء المجلس السابقين (شريف سامى – رئيس الهيئة السابق ، سمير حمزة ، سامى خلاف ، حمدى رشاد ) على ما بذلوه من جهد خلال فترة عضويتهم بالمجلس وما نتج عنه من إنجازات وأعمال ذات قيمة وأثر إيجابى على سوق الأوراق المالية .



سحر نصر ومحمد عمران

وتمنت الدكتورة سحر نصر للمجلس الجديد التوفيق والسداد ودعته لتحمل عبء المرحلة المقبلة واستكمال تطوير الأسواق المالية غير المصرفية ووضع أولوية خاصة للاستراتيجية القومية للشمول المالى للقطاع المالى غير المصرفى من خلال الأنشطة المختلفة التى تشرف عليها الهيئة العامة للرقابة المالية ، والتى سيتم إحاطة مجلس الإدارة بها على أن يتم مناقشتها فى حوار مجتمعى موسع فى بداية الأسبوع المقبل .

كما قام الدكتور محمد عمران بتكريم الدكتورة سحر نصر معربا عن خالص شكره وتقديره لمجهودات سيادتها فى دعم وتطوير القطاع المالى غير المصرفى من خلال إصدار التشريعات المنظمة للأنشطة المالية التى تخضع لرقابة الهيئة .



سحر نصر ومحمد عمران وشريف سامى

يأتى ذك فى ضوء صدور قرار السيد رئيس مجلس الوزاراء رقم (541 ) لسنة 2018 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد عمران وعضوية كل من (المستشار رضا عبد المعطى ، القاضى خالد النشار، عبد الحميد إبراهيم ، الدكتور محمد معيط ، الدكتور محمد فتحى صقر ، جمال نجم – نائب محافظ البنك المركزى ، الدكتور كريم بدر ، علاء عامر ).