الداخلية تنفذ الحكم في 37 ألف هارب وتضبط 42 قضية مخدرات

الداخلية تنفذ الحكم في 37 ألف هارب وتضبط 42 قضية مخدراتالثلاثاء، 27 مارس 2018 02:42 م
مخدرات-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى
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نجحت جهود الأجهزة الأمنية، بمختلف مديريات الأمن، خلال 24 ساعة، فى ضبط " 42 قضية مخدرات ، 18 متهم مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة تنفيذ 37067 حكم قضائى متنوع".
جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
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