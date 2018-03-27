الداخلية تضبط 28 قطعة سلاح غير مرخص على مستوى الجمهورية

الداخلية تضبط 28 قطعة سلاح غير مرخص على مستوى الجمهوريةالثلاثاء، 27 مارس 2018 02:37 م
سلاح مضبوط-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى
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نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن، وقطاع مكافحة المخدرات، والجريمة المنظمة فى ضبط 28 قطعة سلاح نارى، بحوزة 26 متهم .
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة البحث الجنائى، بوزارة الداخلية، لضبط الجريمة بشتى صورها، والتى من بينها مكافحة جرائم ، (تهريب ، تصنيع ، إتجار ، إحراز ، حيازة ) الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.
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