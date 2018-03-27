الداخلية تضبط 28 قطعة سلاح غير مرخص على مستوى الجمهورية







كتب محمود عبد الراضى

نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن، وقطاع مكافحة المخدرات، والجريمة المنظمة فى ضبط 28 قطعة سلاح نارى، بحوزة 26 متهم .

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة البحث الجنائى، بوزارة الداخلية، لضبط الجريمة بشتى صورها، والتى من بينها مكافحة جرائم ، (تهريب ، تصنيع ، إتجار ، إحراز ، حيازة ) الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.