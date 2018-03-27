الخميس.. الفصل فى الطعون على إعدام 6 متهمين بـ"خلية العمليات المتقدمة"







كتبت أمنية الموجى

تصدر محكمة الطعون العسكرية العليا، يوم الخميس المقبل حكمها فى طعن 6 محكوم عليهم بالإعدام شنقا و12 محكوم عليهم بالسجن المؤبد و6 محكوم عليهم بالسجن المشدد 15 سنة بعد ثبوت إدانتهم فى القضية رقم 174 عسكرية، المعروفة إعلاميًا بـ"خلية العمليات المتقدمة"

وكانت المحكمة العسكرية بغرب القاهرة، أصدرت حكمها فى 29 مايو 2016 بإعدام 8 متهمين بينهم 6 حضوريا، وبالسجن المؤبد لـ12 متهمًا، و15 عامًا لـ6 آخرين، وبرأت متهمين اثنين، من تهم التخطيط لاغتيال عدد من الشخصيات العسكرية والسياسية، واستهداف مقرات عسكرية وشرطية.