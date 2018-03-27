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"التصديرى للمفروشات" يدعو العاملين بالصناعة للمشاركة بقوة فى الانتخابات

الثلاثاء، 27 مارس 2018 08:48 م
"التصديرى للمفروشات" يدعو العاملين بالصناعة للمشاركة بقوة فى الانتخابات سعيد أحمد رئيس المجلس التصديرى للمنسوجات





كتب إسلام سعيد
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أكد المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديرى للمفروشات المنزلية ومجلس الأعمال المصرى القبرصي، أن الانتخابات الرئاسية فرصة لإظهار مدى ما حققته مصر من إنجازات أمام العالم وعلى جميع الأصعدة اقتصاديا وسياسيا وأمنيا والتى يكفى أنها جعلت مصر واحة الأمن فى منطقة يسودها الاضطراب، مطالبا بمشاركة الجميع فى التصويت فى الانتخابات.

كما وجه دعوة خاصة لرجال الصناعة والمصدرين فى جميع المناطق الصناعية والاستثمارية بمصر لحث جموع العاملين بالقطاع الصناعى للتوجه مع أسرهم للتصويت فى الانتخابات لان هذا اقل واجب نقدمه لبلدنا العزيزة مصر وايضا للرئيس عبد الفتاح السيسى صاحب الانجازات العديدة التى صبت فى صالح الصناعة المصرية.

كما وجه سعيد أحمد التحية لأبطال القوات المسلحة والشرطة ورجال القضاء ممن يشرفون على سير الانتخابات ويبذلون كل غالى فى سبيل تامين جموع المصريين، كما وجه التحية لفريق الانتخابات بمدرسة الشهيد أيمن كتات لوران الثانوية بنات سابقا بالاسكندرية التى ادلى فيها بصوته فى الانتخابات الرئاسية.

 


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