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التحالف العربى ينفذ 13 غارة على مواقع متفرقة للميليشيات بصعدة اليمنية

الثلاثاء، 27 مارس 2018 09:59 ص
التحالف العربى ينفذ 13 غارة على مواقع متفرقة للميليشيات بصعدة اليمنية قوات التحالف العربى ـ صورة أرشيفية





صنعاء (أ ش أ)
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شنت مقاتلات التحالف العربى، الذى تقوده السعودية، 13 غارة جوية على مواقع متفرقة للميليشيات الحوثية فى محافظة صعدة شمالى اليمن.

وأفادت مصادر عسكرية يمنية ،وفقا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الثلاثاء، بأن مقاتلات التحالف شنت غارتين استهدفتا مقرات عسكرية تابعة للحوثيين فى منطقة "المحرام" بمديرية الصفراء، كما نفذت غارة جوية على معسكر الجمهورية بالمدينة فى ذات المحافظة.

‏وأشارت إلى استمرار غارات التحالف على طوق صعدة، وتحديدا فى منطقة "الجعملة" بمديرية مجز، وكذلك الجهة الغربية من المحافظة.

 


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