التحالف الدولى يدمر 4 أنفاق لداعش غربى الأنبار بالعراق

التحالف الدولى يدمر 4 أنفاق لداعش غربى الأنبار بالعراقالثلاثاء، 27 مارس 2018 06:28 م
القوات العراقية- أرشيفية
أ ش أ
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أفاد مصدر فى قيادة عمليات الأنبار بالعراق، اليوم الثلاثاء، أن طيران التحالف الدولى دمر أربعة أنفاق لتنظيم (داعش) الإرهابى جنوب الرطبة غربى المحافظة.
ونقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية عن المصدر - الذى لم تسمه - القول إن طيران التحالف الدولى وخلال مشاركته فى العملية العسكرية غربى الأنبار، قصف أربعة أنفاق لتنظيم داعش فى الصحراء جنوب مدينة الرطبة غرب الرمادي، موضحا أن القصف أسفر عن تدمير جميع تلك الانفاق.
كان مصدر عسكرى فى عمليات الأنبار قد كشف - فى وقت سابق اليوم - عن انطلاق عملية عسكرية واسعة لتطهير الصحراء الغربية من محورين من بقايا وجيوب داعش غربى المحافظة.
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