video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 27 مارس 2018 01:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

البحرين تحكم على 9 متهمين بالسجن لإلقائهم "مولوتوف" على دورية أمنية

الثلاثاء، 27 مارس 2018 11:03 ص
البحرين تحكم على 9 متهمين بالسجن لإلقائهم "مولوتوف" على دورية أمنية مولوتوف -أرشيفية





(أ ف ب)
إضافة تعليق

أصدرت محكمة بحرينية حكما بالسجن على تسعة مواطنين شيعة، بينهم قاصر وقريب لناشط معروف، بتهمة إلقاء زجاجات حارقة "مولوتوف" على دورية أمنية، بحسب ما اعلن مصدر قضائى بحرينى ونشطاء الثلاثاء.

وقال المصدر القضائى ان المحكمة الكبرى الجنائية البحرينية قضت الاثنين بالسجن سبع سنوات على ثمانية مواطنين بتهمة القاء زجاجات حارقة على دورية أمنية متمركزة بالقرب من دوار قرية عالى الشيعية جنوب البلاد والتسبب بإحراقها، بالاضافة الى سجن فتى لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره لمدة 3 سنوات.

ومن جهته، أعلن "معهد البحرين للحقوق والديمقراطية" ومقره لندن، ان احد المحكومين هو الفتى سيد نزار الوداعى، وهو قريب سيد احمد الوداعى، الذى يعمل فى المعهد.

وقال سيد احمد الوداعى أن المحامين أكدوا له أن قريبه الشاب، والذى يقضى بالفعل حكما أخر بالسجن لثلاث سنوات بتهمة زرع قنبلة زائفة، من بين المحكومين.

وحكم على والدة الفتى هاجر منصور حسن (49 عاما) بالسجن ثلاث سنوات فى أكتوبر الماضى، فى محاكمة نددت بها منظمات حقوقية منها هيومن رايتس ووتش التى اعتبرت ان "استهداف أفراد العائلة لإسكات الناشطين هو عقاب جماعى".

وتشهد البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج فى فبراير 2011 فى خضم احداث "الربيع العربى" قادتها الغالبية الشيعية التى تطالب قياداتها باقامة ملكية دستورية فى المملكة التى تحكمها سلالة سنية.

وتلاحق السلطات منذ 2011 معارضيها وخصوصا من الشيعة، ونفذت احكاما بالاعدام رميا بالرصاص بحق ثلاثة وأصدرت احكاما بالإعدام والسجن وسحب الجنسية بحق عشرات آخرين. والى جانب هؤلاء، تلاحق السلطات العديد من الحقوقيين بتهم مختلفة بينها "بث اخبار كاذبة".

وتتهم منظمات حقوقية دولية البحرين باسكات جماعات المعارضة وسجن عشرات المعارضين الشيعة.

والبحرين مقر الاسطول الخامس الأمريكى وحليفة لواشنطن. وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب خفف من القيود المفروضة على بيع الأسلحة الى هذا البلد منذ تسلمه الحكم فى يناير 2017.

ويذكر أن البحرين تتهم ايران بدعم المعارضين لها وبالسعى إلى التسبب باضطرابات أمنية على أراضيها، وهو ما نفته طهران مرارا.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

البحرين تدين التصرف القطرى اللامسئول وتتقدم بشكوى لمنظمة الطيران الدولى

مصادر: البحرين لم تكشف تفاصيل عن مساعدات خليجية جديدة

البحرين تدين إطلاق ميليشيات الحوثى صواريخ بالستية تجاه السعودية

البحرين تتخذ إجراءات صارمة لضبط مواقع التواصل الاجتماعى المخالفة

ولى عهد البحرين يعزى الرئيس السيسى فى ضحايا تفجير الإسكندرية

اخبار عربيه

البحرين

مولوتوف

سجن

ارهاب

معارضه




لا تفوتك
الوطنية للانتخابات: المشاركة تعنى الديمقراطية والمقاطعة مكسب لكارهى الوطن

الوطنية للانتخابات: المشاركة تعنى الديمقراطية والمقاطعة مكسب لكارهى الوطن

موعد مباراة مصر واليونان والقنوات الناقلة

موعد مباراة مصر واليونان والقنوات الناقلة

"التموين": بدء طرح الرنجة والفسيخ فى منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة 25%.. "القابضة الغذائية": ارتفاع معدلات توريد القصب لـ5 ملايين و830 ألف طن.. وشركات الجملة تنتهى من صرف المقررات التموينية لشهر مارس

"التموين": بدء طرح الرنجة والفسيخ فى منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة 25%.. "القابضة الغذائية": ارتفاع معدلات توريد القصب لـ5 ملايين و830 ألف طن.. وشركات الجملة تنتهى من صرف المقررات التموينية لشهر مارس

دفتر أحوال المواطن.. شكوى من تكدس المواطنين أمام مكتب تموين الدخيلة بالإسكندرية.. شكوى من انتشار القمامة أمام محطة مترو عزبة النخل.. وقارئ يناشد وزارة الصحة بإنشاء مستشفى بقرية المحروسة فى قنا

دفتر أحوال المواطن.. شكوى من تكدس المواطنين أمام مكتب تموين الدخيلة بالإسكندرية.. شكوى من انتشار القمامة أمام محطة مترو عزبة النخل.. وقارئ يناشد وزارة الصحة بإنشاء مستشفى بقرية المحروسة فى قنا

بالخطوات.. كيف تمنع فيس بوك من تسجيل مكالماتك ورسائلك؟

بالخطوات.. كيف تمنع فيس بوك من تسجيل مكالماتك ورسائلك؟

فيديو.. مراقبون أمريكيون: استقرار العملية الانتخابية والحالة الأمنية بمصر

فيديو.. مراقبون أمريكيون: استقرار العملية الانتخابية والحالة الأمنية بمصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة