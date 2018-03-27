البابا تواضروس ناعيًا لويس جريس: كان صحفيًا متميزًا ومستنيرًا

البابا تواضروس ناعيًا لويس جريس: كان صحفيًا متميزًا ومستنيرًاالثلاثاء، 27 مارس 2018 07:52 م
قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
سارة علام
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نعى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الكاتب الكبير لويس جريس، وقال في بيان له: "اثري الثقافة العربية بالأدب الرفيع، و كان بمثابة نافذة إبداع قوية في كل ما كتب و فيكل ما قال و تكلم".
وتابع البابا: "كان صحفيا متميزا بقلمه و إدارته في كل المناصب التي تولاها و أدارها بامانة و إخلاص للوطن و للأدب و للثقافة و للتنوير"، مضيفًا: كما كان نموذجا فريدا مع زوجته الراحلة الفنانة القديرة سناء جميل، والتي رحلت منذ حوالي ١٥ سنة، ولكنه ظل يرثيها ويتذكرها بأعمق معاني الوفاء وكأنها لم تغادر الحياة الفانية".
واستكمل: "نتذكر هذا الكاتب الموهوب وكيف حمل صليب المرض وقتا طويلا و قد اعطاه الله عمرًا مباركًا، وها هو يرحل تاركًا لنا إرثا إدبيا وثقافيا غنيًا للأجيال القادمة، ونودعة علي رجاء القيامة ونطلب تعزيات السماء للأسرة المباركة وكل أحبائه و تلاميذه والذين نهلوا من علمه وأدبه".
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