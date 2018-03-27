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الثلاثاء، 27 مارس 2018 01:20 م
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الاحتلال الإسرائيلى يشن حملة اعتقالات بالضفة والقدس تطال 19 فلسطينيا

الثلاثاء، 27 مارس 2018 08:49 ص
الاحتلال الإسرائيلى يشن حملة اعتقالات بالضفة والقدس تطال 19 فلسطينيا قوات الاحتلال الإسرائيلى - أرشيفية





أ ش أ
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شنت قوات الاحتلال الإسرائيلى، حملة اعتقالات واسعة فى الضفة الغربية والقدس، طالت 19 مواطنا فلسطينيا فى ظل الاستنفار الأمنى الذى تشهده الضفة مع قرب ما يطلق عليه "عيد الفحص اليهوديى".

ففى القدس، قالت مصادر فلسطينية، إن قوات الاحتلال اعتقلت 6 مواطنين بينهم رجل مسن من بلدة بيت عنان شمال غرب القدس والباقين من مخيم قلنديا، وفى الخليل بجنوب الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال 4 مواطنين وفتشت عددا من المنازل، أما فى بيت لحم فاعتقلت مواطنا واحدا بعد مواجهات عنيفة مع الشبان فى مخيم الدهيشة، كما سلمت أسيرا محررا بلاغا؛ لمراجعة مخابراتها.

وفى رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال 3 شبان وهم طلاب بجامعة بيرزيت حيث اقتحمت مقر سكنهم، وفى جنين، اعتقل الاحتلال 3 مواطنين بينهم أسير محرر، بينما اعتقلت 2 من مدينة نابلس بعد أن داهمت منزلى ذويهما وفتشتهما، كما اقتحمت محلين تجاريين وعاثت بمحتوياتهما.

وأضافت أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال خلال الاقتحام، أطلق خلالها الجنود القنابل الصوتية والغازية المسيلة للدموع، وفى السياق ذاته، قالت مصادر محلية إن مستوطنين برفقة قوات الاحتلال اقتحموا أطراف بلدة قريوت جنوب نابلس، وأطلقت قوات الاحتلال القنابل الصوتية والغازية المسيلة للدموع بين منازل المواطنين.


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