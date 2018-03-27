الاحتلال الإسرائيلى يخطر بهدم عدد من المنازل بالقدس بحجة البناء بدون ترخيص

الاحتلال الإسرائيلى يخطر بهدم عدد من المنازل بالقدس بحجة البناء بدون ترخيصالثلاثاء، 27 مارس 2018 09:05 م
قوات الاحتلال الاسرائيلى - أرشيفية
أ ش أ
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أخطرت بلدية الاحتلال الإسرائيلى فى القدس، اليوم الثلاثاء، بهدم عدد من المنازل فى بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.
وقال شهود عيان، إن طواقم تابعة لبلدة الاحتلال فى القدس، تحرسها قوة عسكرية، وزعت دفعة جديدة من إخطارات الهدم لمنازل مواطنين فى بلدة سلوان بحجة البناء بدون ترخيص.
وكانت سلطات الاحتلال قد أجبرت فى الثامن عشر من الشهر الجاري، عائلة المواطن المقدسى إسحق الشويكي، على هدم منزلها فى حى العباسية ببلدة سلوان، بضغط من بلدية الاحتلال فى القدس، لذريعة البناء غير المرخص أيضا.
كما هدمت جرافات تابعة لبلدية الاحتلال الإسرائيلى فى القدس، فى السادس من نفس الشهر، مغسلة مركبات، لنفس الحجة.
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