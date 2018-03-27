الأنبا أبوللو يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية بشرم الشيخ







جنوب سيناء – فايزة مرسال

أدلى الأنبا أبوللو بصوته فى الانتخابات الرئاسية داعيا جميع الأقباط فى سيناء على الحرص بالإدلاء بصوتهم وتأدية واجبهم الوطنى، خاصة فى ظل الدولة الحديثة التى نراها على أرض الواقع راجيا لمصرنا العزيزة من الله البركة والهدوء والسلام والتقدم والرقى.

ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة جنوب سيناء 101 ألف و742 مواطنا يصوتون فى 18 لجنة فرعية تشرف عليها 9 لجان عامة و15 مركزا انتخابيا.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أمس الإثنين، وتستمر حتى غد الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان صباح أمس، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.