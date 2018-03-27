الأرصاد: اضطراب الملاحة البحرية بالمتوسط.. ومخاطر على حركة القطع البحرية غدا

الأرصاد: اضطراب الملاحة البحرية بالمتوسط.. ومخاطر على حركة القطع البحرية غداالثلاثاء، 27 مارس 2018 12:40 م
عواصف واضطراب الملاحة - أرشيفية
وائل ربيعى
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنذارا بحريا منذ قليل، قالت فيه إنه من المتوقع أن تنشط الرياح الشمالية الشرقية إلى الجنوبية الغربية تتحول إلى شمالية غربية على البحر المتوسط، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة هناك، ومن المتوقع أن تتكاثر السحب مما يؤدى إلى سقوط الأمطار كما تؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية، بداية من غد الأربعاء، وحتى يوم الجمعة المقبل.
كما أصدرت الهيئة، إنذارا بحريا آخر يخص البحر الأحمر، قالت فيه إنه من المتوقع أن تنشط الرياح الجنوبية الشرقية التى تتحول إلى شمالية غربية على البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة هناك، وتؤدى إلى خطورة كبيرة على القطع البحرية داخل البحر الأحمر وخليج السويس.
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