video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 27 مارس 2018 09:15 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

استنفار أمنى على مستوى الجمهورية تزامنا مع الانتخابات الرئاسية

الثلاثاء، 27 مارس 2018 02:45 م
استنفار أمنى على مستوى الجمهورية تزامنا مع الانتخابات الرئاسية تشديدات أمنية-أرشيفية





كتب محمود عبد الراضى
إضافة تعليق

شهدت كافة محافظات الجمهورية، تكثيف المرورمن مديرى الأمن، والقيادات الأمنية لتفقد القوات، والخدمات الأمنية، لتأمين دور العبادة والمنشآت الحيوية، والهامة والمواقع الشرطية بنطاق مديريات الأمن، والأقوال والارتكازات ونقاط التفتيش الأمنية، والمرورية، للتأكد من انتظام الخدمات، وتنفيذ الخطط الأمنية،  والاطمئنان على حالة الاستنفار الأمنى، والتأهب التى تشهدها كافة محافظات الجمهورية.
 
وتم التشديد على القوات، باتخاذ كافة التدابير الاحترازية التى من شأنها حفظ الأمن فى ربوع البلاد، خاصة فى ظل الحرب الشرسة التى تخوضها قوات الأمن لاقتلاع جذور الإرهاب.
 
كانت وزارة الداخلية، قد شددت الإجراءات الأمنية، ورفعت حالة الإستنفار الأمنى، بمحيط المنشآت الهامة، والحيوية، وكثفت الخدمات الأمنية ونشر الأكمنة والإرتكازات الأمنية فى جميع الميادين والمحاور بداخل المحافظات والطرق الحدودية الواصلة بين المحافظات مع مواصلة الحملات الأمنية، وإستهداف البؤر الإجرامية .
 
كما تم نشر خبراء المفرقعات ورجال الحماية المدنية لتمشيط كافة المناطق الحيوية ومراقبة الحالة الأمنية من خلال كاميرات المراقبة التابعة للإدارة العامة للمرور، إضافة إلى تكثيف ونشر وحدات التدخل السريع المزودة بأحدث التقنيات الفنية لضمان التدخل الفورى فى حالة ملاحظة أى أمر قد يهدد حياة المواطنين.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

استنفار أمنى أمام لجان الانتخابات الرئاسية قبل بدء عمليات التصويت

الداخلية

الارهاب

حملات امنية

مديرو الامن

وزارة الداخلية

مديرى الأمن

القيادات الأمنية لتفقد القوات

الخدمات الأمنية

انتخابات الرئاسة




لا تفوتك
"الهيئة الوطنية": إلغاء ساعة الراحة تلبية للموظفين الراغبين فى التصويت

"الهيئة الوطنية": إلغاء ساعة الراحة تلبية للموظفين الراغبين فى التصويت

موعد مباراة مصر واليونان والقنوات الناقلة

موعد مباراة مصر واليونان والقنوات الناقلة

"التموين": بدء طرح الرنجة والفسيخ فى منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة 25%.. "القابضة الغذائية": ارتفاع معدلات توريد القصب لـ5 ملايين و830 ألف طن.. وشركات الجملة تنتهى من صرف المقررات التموينية لشهر مارس

"التموين": بدء طرح الرنجة والفسيخ فى منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة 25%.. "القابضة الغذائية": ارتفاع معدلات توريد القصب لـ5 ملايين و830 ألف طن.. وشركات الجملة تنتهى من صرف المقررات التموينية لشهر مارس

دفتر أحوال المواطن.. شكوى من تكدس المواطنين أمام مكتب تموين الدخيلة بالإسكندرية.. شكوى من انتشار القمامة أمام محطة مترو عزبة النخل.. وقارئ يناشد وزارة الصحة بإنشاء مستشفى بقرية المحروسة فى قنا

دفتر أحوال المواطن.. شكوى من تكدس المواطنين أمام مكتب تموين الدخيلة بالإسكندرية.. شكوى من انتشار القمامة أمام محطة مترو عزبة النخل.. وقارئ يناشد وزارة الصحة بإنشاء مستشفى بقرية المحروسة فى قنا

بالخطوات.. كيف تمنع فيس بوك من تسجيل مكالماتك ورسائلك؟

بالخطوات.. كيف تمنع فيس بوك من تسجيل مكالماتك ورسائلك؟

الوطنية للانتخابات: المشاركة تعنى الديمقراطية والمقاطعة مكسب لكارهى الوطن

الوطنية للانتخابات: المشاركة تعنى الديمقراطية والمقاطعة مكسب لكارهى الوطن

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة