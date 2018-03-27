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ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات..و2.3 مليار جنيه قيمة التداول

الثلاثاء، 27 مارس 2018 03:03 م
ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات..و2.3 مليار جنيه قيمة التداول البورصة المصرية





كتب هانى الحوتى
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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بقيمة 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 969.831 مليار جنيه.
 
وارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 2.3 مليار جنيه، ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع، بصافى قيمة بلغت 71. مليون جنيه، 2.6 مليون جنيه، 656 ألف جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بصافى قيمة 3.2 مليون جنيه، 9.95 مليون جنيه، 61.4 مليون جنيه،  على التوالى.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 17270 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.68% عند مستوى 2928 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 17418 نقطة.
 
فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.10% ليغلق عند مستوى 869 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 2237 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 479 نقطة.
 
وارتفعت أسهم 83 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وهوت 72 شركة، ولم تتغير 31 شركة.
 
 
 

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