ائتلاف دعم مصر: حضور متزايد للمرأة فى لجان الانتخابات بالقاهرة والغربية







كتبت نورا فخرى

رصد ائتلاف دعم مصر "الأغلبية البرلمانية"، خلال متابعته سير الانتخابات الرئاسية 2018 فى ثانى أيام التصويت، تزايد حضور النساء فى لجان التصويت بـأنحاء محافظة القاهرة.

وقال الائتلاف، فى بيان صادر عن مرصد "دعم مصر" لمتابعة الانتخابات الرئاسية، إن لجان القطامية بالقاهرة شهدت زحاما من السيدات اللواتى حرصن على رفع الأعلام وترديد الهتافات الوطنية قبل الإدلاء بأصواتهن.

وفى سياق آخر، رصد الائتلاف إقبالا من الشباب والسيدات وكبار السن فى لجان مركز قطور بالغربية، ممن حرصوا على الحضور للتصويت فى ثانى أيام الاقتراع، وشهدت لجان أسوان توافد حشود الناخبين، وفى مقدمتهم النساء، للتصويت منذ بدء لجان مركز كوم أمبو عملها فى التاسعة صباحا.

كانت قد انطلقت صباح أمس الاثنين الانتخابات الرئاسية 2018، التى يتنافس فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمرشح موسى مصطفى موسى، وتستقبل اللجان الفرعية على امتداد محافظات مصر 59 مليون ناخب تشملهم قاعدة بيانات الناخبين، من الاثنين حتى الأربعاء، ومن المنتظر إعلان نتيجة الجولة الأولى الاثنين المقبل 2 أبريل.

وكان ملايين المصريين المقيمين بالخارج قد صوتوا فى الانتخابات، عبر 139 مقرا انتخابيا فى السفارات والقنصليات المصرية بأنحاء العالم، وامتد التصويت من الجمعة 16 حتى الأحد 18 مارس الجارى، وشهدت الأيام الثلاثة إقبالا حاشدا واحتفالات من آلاف المصريين الذين شاركوا فى السباق، ومن المقرر إعلان نتائج تصويت المصريين بالخارج ضمن النتائج المجمعة للانتخابات مطلع أبريل.