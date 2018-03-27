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إقبال على اللجان قبيل غلق باب الاقتراع فى اليوم الثانى بأسيوط

الثلاثاء، 27 مارس 2018 08:49 م
إقبال على اللجان قبيل غلق باب الاقتراع فى اليوم الثانى بأسيوط جانب من الاقبال على التصويت





أسيوط / هيثم البدري
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شهدت لجان قرى مركز ساحل سليم وصدفا وقرى مركز ومدينة أسيوط إقبالا من الناخبين قبل أن تغلق اللجان أبوابها فى ثانى أيام الانتخابات الرئاسية، وتوافد الأهالى على لجان قرية نزلة الملك والمطمر والغريب والشامية وسط زغاريد وهتافات الشباب امام اللجان .

وقال أسامة ذكرى منسق عام حملة كلنا معاك من أجل مصر بمركز ساحل سليم إن غرفة العمليات الخاصة بالحملة رصدت إقبالا كبيرا من المواطنين على اللجان الانتخابية بقرى مركز الساحل وسجلت معدلات الإقبال من النساء نسب أعلى فى آخر اليوم، مشيرا إلى تشكيل لجان شبابية من الشباب والفتيات لطرق الأبواب وحث المواطنين على الخرج للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات .

 


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