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إقبال على التصويت بمحرم بك والنائب عمرو كمال الدين يحث المواطنين على المشاركة

الثلاثاء، 27 مارس 2018 08:06 م
إقبال على التصويت بمحرم بك والنائب عمرو كمال الدين يحث المواطنين على المشاركة إقبال على التصويت بدائرة محرم بك والنائب عمرو كمال الدين يحشد الناخبين





كتب محمد أبو عوض
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شارك النائب عمرو كمال الدين عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك بمحافظة الإسكندرية، فى حشد المواطنين للإدلاء بصوتهم فى الانتخابات الرئاسية التى يتنافس فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.
 
وشهدت لجان الانتخابات بدائرة محرم بك بمحافظة الإسكندرية، إقبالًا ملحوظًا من المواطنين لممارسة حقهم الانتخابى، ورفع بعض المواطنين أعلام مصر وصور الرئيس السيسى.
 
يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أمس الإثنين، وتستمر حتى غد الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان صباح أمس، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.
 
ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.
 
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