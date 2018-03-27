إقبال على التصويت بمحرم بك والنائب عمرو كمال الدين يحث المواطنين على المشاركة

إقبال على التصويت بمحرم بك والنائب عمرو كمال الدين يحث المواطنين على المشاركةالثلاثاء، 27 مارس 2018 08:06 م
إقبال على التصويت بدائرة محرم بك والنائب عمرو كمال الدين يحشد الناخبين
كتب محمد أبو عوض
إضافة تعليق
شارك النائب عمرو كمال الدين عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك بمحافظة الإسكندرية، فى حشد المواطنين للإدلاء بصوتهم فى الانتخابات الرئاسية التى يتنافس فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.
وشهدت لجان الانتخابات بدائرة محرم بك بمحافظة الإسكندرية، إقبالًا ملحوظًا من المواطنين لممارسة حقهم الانتخابى، ورفع بعض المواطنين أعلام مصر وصور الرئيس السيسى.
يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أمس الإثنين، وتستمر حتى غد الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان صباح أمس، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.
ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.
إضافة تعليق
"التموين": بدء طرح الرنجة والفسيخ فى منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة 25%.. "القابضة الغذائية": ارتفاع معدلات توريد القصب لـ5 ملايين و830 ألف طن.. وشركات الجملة تنتهى من صرف المقررات التموينية لشهر مارس
دفتر أحوال المواطن.. شكوى من تكدس المواطنين أمام مكتب تموين الدخيلة بالإسكندرية.. شكوى من انتشار القمامة أمام محطة مترو عزبة النخل.. وقارئ يناشد وزارة الصحة بإنشاء مستشفى بقرية المحروسة فى قنا
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة