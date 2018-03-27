إصابة 5 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين أعلى طريق الفيوم الصحراوى







كتب عبد الرحمن سيد

أصيب 5 أشخاص، إثر حادث تصادم سيارتين ملاكى و نقل أعلى طريق الفيوم الصحراوى، مما أدى إلى توقف حركة المرور بالطريق اتجاه أكتوبر، انتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق الفيوم بوقوع حادث مرورى، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.