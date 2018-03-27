إصابة 12شخصا فى انقلاب سيارة على طريق بلبيس - العاشر بالشرقية







الشرقية- فتحية الديب

أصيب منذ قليل، 12 شخصا بكدمات وسحجات، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام محطة مياه الشرب بالطريق العام" بلبيس- العاشر من رمضان"، وتم نقل المصابين لمستشفى بلبيس العام، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطار من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بانقلاب سيارة ميكروباص بطريق بلبيس – العاشر، أمام شركة مياه الشرب، وأسفر الحادث عن إصابة 12 شخصا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس العام.

إصابة12 شخص في حادث إنقلاب سيارة طريق بلبيس- العاشر بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

أصيب منذ قليل 12 شخص بكدمات وسحجات، في حادث إنقلاب سيارة مكروباص أمام محطة مياه الشرب بالطريق العام" بلبيس- العاشر من رمضان" وتم نقل المصابين لمستشفي بلبيس العام ، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة.

تلقي اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطار من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بإنقلاب سيارة مكروباص بطريق بلبيس – العاشر، أمام شركة مياه الشرب وأسفر الحادث عن إصابة 12 شخص، وتم نقل المصابين إلي مستشفي بلبيس العام.

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http://www.youm7.com/story/201 8/2/20/%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8% A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9% 8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B6%D8%A8%D8 %B7-43-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D8% A7-%D9%88164-%D8%AD%D8%A7%D9% 84%D8%A9-%D8%A7%D8%B4%D8%AA% D8%A8%D8%A7%D9%87-%D9%88%D9% 8A%D9%85%D8%B4%D8%B7-j