إصابة نجار برش خرطوش فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالمنوفية

إصابة نجار برش خرطوش فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالمنوفيةالثلاثاء، 27 مارس 2018 11:27 ص
اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية
المنوفية - محمود شاكر
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أصيب نجار برش خرطوش فى مشاجرة مع جاره، بسبب خلافات الجيرة بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية.
تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، اخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد باستقبال مستشفى أشمون العام "م ا ح" نجار مصابا برش خرطوش بالساعد الأيسر وبالانتقال وسؤالة اتهم "ر ع س" بإحداث إصابته من فرد خرطوش كان بحوزته لخلافات بسبب الجيرة بالأرض الزراعية.
تمكنت وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم، وبإرشادة تم ضبط السلاح المستخدم وبمواجهته أنكر ما نسب إلية واتهم المصاب بمحاولة التعدى علية بالسلاح المضبوط وأثناء محاولة استخلاصة منه خرجت طلقة عن طريق الخطأ أحدثت إصابته، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.
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