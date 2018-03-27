إجلاء مستمر من الغوطة الشرقية وتهديدات بهجوم على دوما







دمشق (أ ف ب)

يتكرر مشهد الإجلاء ذاته فى الغوطة الشرقية منذ أيام، ويستعد مقاتلون ومدنيون الثلاثاء للخروج منها باتجاه شمال البلاد، فيما يبقى مصير مدينة دوما مجهولاً مع تهديد قوات النظام بشن هجوم عليها ما لم يتم التوصل الى اتفاق.

وتؤذن عمليات الإجلاء المستمرة من الغوطة الشرقية التى شكلت لسنوات معقل الفصائل المعارضة قرب دمشق، بنهاية فصل دام ومرير فى منطقة تعرضت للقصف والحصار لاكثر من خمس سنوات.

وعلى خطى آلاف سبقوهم وآخرين سيلحقون بهم، يتجمع الثلاثاء مقاتلون معارضون ومدنيون منذ ظهر الثلاثاء فى حافلات تقلهم من مدينة عربين فى جنوب الغوطة إلى نقطة تجمع قريبة.

وباتت حتى مساء الثلاثاء، وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، 65 حافلة تقل "اكثر من 4183 شخصاً بينهم 1001 مسلح" من بلدات زملكا وعربين وعين ترما وحى جوبر الدمشقى المحاذى لها جاهزة للانطلاق.

وكما حصل فى الأيام السابقة، تقف تلك الحافلات لساعات طويلة بانتظار اكتمال القافلة قبل منحها الضوء الأخضر للانطلاق باتجاه محافظة ادلب فى شمال غرب البلاد.