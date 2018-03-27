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أمريكا: الأمم المتحدة تواجه "يوم عار" بعد فشل الهدنة فى سوريا

الثلاثاء، 27 مارس 2018 08:53 م
أمريكا: الأمم المتحدة تواجه "يوم عار" بعد فشل الهدنة فى سوريا نيكى هايلى سفيرة واشنطن إلى الأمم المتحدة





الامم المتحدة (أ ف ب)
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وجهت سفيرة واشنطن إلى الأمم المتحدة نيكى هايلى، الثلاثاء، انتقادا شديدا إلى مجلس الأمن الدولى بسبب سوريا، معتبرة أن فشل هدنة الثلاثين يوما يجب أن يكون "يوم عار" على اعضاء المجلس.

وردت روسيا بأنها الدولة الوحيدة التى تعمل على تحويل وقف إطلاق النار إلى حقيقة على الارض فى سوريا، بعد أن استعادت القوات الحكومية السيطرة على القسم الاكبر من مناطق الغوطة الشرقية اثر هجوم عنيف استمر شهرا.

وقالت هايلى "يجب ان يكون هذا يوم عار على جميع اعضاء هذا المجلس".، وأضافت ان 1600 شخص "قتلوا تحت انظارنا" فى الغوطة الشرقية منذ ان تبنى المجلس بالاجماع قرارا لوقف اطلاق النار فى 24 فبراير بعد مفاوضات مكثفة مع روسيا، حليفة الرئيس السورى بشار الاسد.

ويتواصل نقل السوريين فى حافلات واخراجهم من الغوطة الشرقية الثلاثاء فى عملية اجلاء يرى الغرب انها ضمن استراتيجية التجويع والمحاصرة التى تستهدف المدنيين لاجبار الجماعات المسلحة على الاستسلام.

 


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