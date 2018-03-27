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أكبر معمرة ببئر العبد بشمال سيناء 100 عام تدلى بصوتها فى انتخابات الرئاسة

الثلاثاء، 27 مارس 2018 06:11 م
أكبر معمرة ببئر العبد بشمال سيناء 100 عام تدلى بصوتها فى انتخابات الرئاسة السيدة المسنة





شمال سيناء ـ محمد حسين
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أدلت اليوم أكبر معمرة بمنطقة شرق بئر العبد فى شمال سيناء بصوتها فى الانتخابات الرئاسية.

 

وقال محمد عبد الله مساعد رئيس مركز بئر العبد، إنه اليوم أثناء تفقدهم اللجان لمتابعة احتياجاتها، فوجئ باحتفال الأهالى فى لجنة مدرسة بئر العبد الابتدائية بقدوم السيدة "سلمية" وهى أكبر معمرة تجاوز عمرها 100 عام، ونقلت على كرسى متحرك للإدلاء بصوتها، وسط سعادتها وبحضور أحفادها.

 

 وأضاف مساعد رئيس مركز بئر العبد، أن الجولة ضمت نصر الله محمد رئيس مركز ومدينة بئر العبد والقيادات الأمنية، وخلالها تم زيارة لجنة قرية الروضة، وقرى شرق مركز بئر العبد، مؤكدًا على أنه تبين أن الانتخابات فى تلك القرى تسير بشكلها الطبيعى وسط إقبال الأهالى للمشاركة.


ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة شمال سيناء 250 ألفا و605 مواطنا يصوتون فى 61 لجنة فرعية تشرف عليها 11 لجنة عامة و49 مركزا انتخابيا وتتوزع اللجان فى نطاق مركز بئر العبد بقسمى شرطة بئر العبد وقسم شرطة رمانة، بإجمالى 24 مركز انتخابى و 24 لجنة ومن لهم حق التصويت 56844 .

 

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أمس الإثنين، وتستمر حتى غد الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان صباح أمس، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

 

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.


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