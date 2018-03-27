أسعار النفط اليوم الثلاثاء 27-3-2018 برنت يسجل 70.20 دولار للبرميل







كتب أحمد أبو حجر

واصلت أسعار النفط ارتفاعها اليوم الثلاثاء 27-3-2018، حيث قفزت عقود خام القياس العالمى مزيج برنت لتبلغ نحو 70.20 دولار للبرميل، فيما سجلت عقود خام القياس الأمريكى غرب تكساس الوسيط نحو 65.69 دولار للبرميل.

وحقق خام القياس العالمى مزيج برنت خلال اليوم ارتفاعا قدره نحو 0.1 %، فيما سجلت عقود خام القياس الأمريكى غرب تكساس الوسيط 0.2 %.

وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أمس الإثنين، إنه من المبكر جدا الحديث عن الخروج من اتفاق خفض إنتاج النفط لكن أى انسحاب يجب أن يحدث تدريجيا.

وكان وزير الطاقة السعودى خالد الفالح قال الأسبوع الماضى، إن أعضاء منظمة أوبك يحتاجون إلى مواصلة التنسيق مع روسيا ومنتجين آخرين مستقلين بشأن تقييد الإمدادات فى 2019 لخفض مخزونات النفط العالمية إلى المستويات المرجوة.

وقال جيمس ميك العضو المنتدب ومدير محفظة الطاقة لدى تورتيس لإدارة الأصول "تنامى التوترات الجيوسياسية يدفع أسعار النفط للارتفاع، الخطر الأكبر هو أن الولايات المتحدة قد تعيد فرض عقوبات على إيران".

وأضاف "كما يتلقى النفط دعما من أعضاء أوبك"، مشيرا إلى تصريحات سعودية وروسية عن تمديد إتفاق خفض الإنتاج.

وقال العراق، ثانى أكبر منتج فى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الإثنين إنه يؤيد اتفاق المنظمة لخفض إنتاج النفط.

وبدأت أوبك ومجموعة من المنتجين من خارج المنظمة تقودهم روسيا كبح الإنتاج فى 2017 بهدف دعم الأسعار. ومن المقرر أن يستمر الاتفاق حتى نهاية 2018 ودعمت السعودية في الآونة الأخيرة تمديد تخفيضات الإنتاج إلى 2019.