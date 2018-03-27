video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 27 مارس 2018 01:17 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 27-3-2018 وارتفاع اليورو والاسترلينى

الثلاثاء، 27 مارس 2018 11:46 ص
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 27-3-2018 وارتفاع اليورو والاسترلينى عملات - ارشيفية





كتبت- دانه الحديدى
إضافة تعليق

 

تباينت أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 27-3-2018، حيث استقر سعر الدولار الأمريكى بمختلف البنوك، فيما ارتفعت اسعار اليورو والجنيه الاسترلينى، واستقر سعر الدينار الكويتى.

 

ووفقاً للبيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك العاملة فى مصر جاءت أسعار العملات  كالتالى:

 

سعر الدولار فى مصر

 

واصل سعر الدولار استقراره، مسجلاً فروقاً طفيفة من بنك لآخر، وبلغ متوسط السعر اليوم وفقاً للبنك المركزى المصرى 17.572 جنيه للشراء، و 17.698 جنيه للبيع.

 

صرف الدولار
صرف الدولار

 

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

 

17.572 جنيه للشراء

 17.698 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر

 

17.55 جنيه للشراء

17.65 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

 

17.55 جنيه للشراء

17.65  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

 

17.57 جنيه للشراء

17.67  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

 

17.59  جنيه للشراء

17.69  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

 

 17.59 جنيه للشراء

 17.69 جنيه للبيع

 

سعر اليورو الأوروبى اليوم

 

واصل سعر اليورو الأوروبى ارتفاعه مقابل الجنيه المصرى، مسجلا فى أحدث بيانات البنك الأهلى، 21.80 جنيه للشراء، و 22.02 جنيه للبيع.

 

سعر الجنيه الاسترلينى اليوم
سعر الجنيه الاسترلينى اليوم

 

سعر الجنيه الاسترلينى اليوم

 

ارتفع سعر الجنيه الاسترلينى أمام الجنيه المصرى، بالغاً فى آخر تعاملات البنك الأهلى المصرى 24.85 جنيه للشراء، و 25.17 للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى

 

استقر سعر شراء الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى، بالغاً فى آخر تعاملات البنك الأهلى المصرى، منذ قليل، 58.5 للشراء ، فيما استقر سعر البيع مسجلا 58.93 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى اليوم

 

استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، بالغاً 4.68 جنيه للشراء، 4.70 جنيه للبيع، وفقاً لآخر بيانات البنك الأهلى.

 

الجنيه المصرى
الجنيه المصرى

 

أبوبكر الجندى: المحافظات لم تتحمل أى أعباء مالية فى تجهيز المقار الانتخابية

 

أكد اللواء أبو بكر الجندى، وزير التنمية المحلية، على أن المحافظات لم تتحمل أية أعباء مالية فى تجهيز المقرات الانتخابية للمواطنين فى الانتخابات الرئاسية التى تجرى اليوم وعلى مدار 3 أيام.

 

وأضاف الجندى، خلال المؤتمر الصحفى اليوم بغرفة عمليات الوزارة بالأمانة العامة، أن التجهيزات التى قامت بها المحافظات لفرش المقرات الانتخابية وتوفير سبل الراحة للمواطنين لتسهيل إدلاء المواطنين بأصواتهم، مؤكدًا على أن اللجنة الوطنية الانتخابات هى التى تتولى الإنفاق على الانتخابات الرئاسية.

 

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أسعار العملات اليوم الاثنين 26-3-2018 وارتفاع اليورو والاسترلينى

اسعار العملات

اسعار العملات اليوم

اسعار العملات اليوم فى مصر

اخبار الاقتصاد

سعر الدولار

سعر اليورو

سعر الريال السعودى




لا تفوتك
الوطنية للانتخابات: المشاركة تعنى الديمقراطية والمقاطعة مكسب لكارهى الوطن

الوطنية للانتخابات: المشاركة تعنى الديمقراطية والمقاطعة مكسب لكارهى الوطن

موعد مباراة مصر واليونان والقنوات الناقلة

موعد مباراة مصر واليونان والقنوات الناقلة

"التموين": بدء طرح الرنجة والفسيخ فى منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة 25%.. "القابضة الغذائية": ارتفاع معدلات توريد القصب لـ5 ملايين و830 ألف طن.. وشركات الجملة تنتهى من صرف المقررات التموينية لشهر مارس

"التموين": بدء طرح الرنجة والفسيخ فى منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة 25%.. "القابضة الغذائية": ارتفاع معدلات توريد القصب لـ5 ملايين و830 ألف طن.. وشركات الجملة تنتهى من صرف المقررات التموينية لشهر مارس

دفتر أحوال المواطن.. شكوى من تكدس المواطنين أمام مكتب تموين الدخيلة بالإسكندرية.. شكوى من انتشار القمامة أمام محطة مترو عزبة النخل.. وقارئ يناشد وزارة الصحة بإنشاء مستشفى بقرية المحروسة فى قنا

دفتر أحوال المواطن.. شكوى من تكدس المواطنين أمام مكتب تموين الدخيلة بالإسكندرية.. شكوى من انتشار القمامة أمام محطة مترو عزبة النخل.. وقارئ يناشد وزارة الصحة بإنشاء مستشفى بقرية المحروسة فى قنا

بالخطوات.. كيف تمنع فيس بوك من تسجيل مكالماتك ورسائلك؟

بالخطوات.. كيف تمنع فيس بوك من تسجيل مكالماتك ورسائلك؟

فيديو.. مراقبون أمريكيون: استقرار العملية الانتخابية والحالة الأمنية بمصر

فيديو.. مراقبون أمريكيون: استقرار العملية الانتخابية والحالة الأمنية بمصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة