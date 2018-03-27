أسعار العملات اليوم الثلاثاء 27-3-2018 وارتفاع اليورو والاسترلينى







كتبت- دانه الحديدى

تباينت أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 27-3-2018، حيث استقر سعر الدولار الأمريكى بمختلف البنوك، فيما ارتفعت اسعار اليورو والجنيه الاسترلينى، واستقر سعر الدينار الكويتى.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك العاملة فى مصر جاءت أسعار العملات كالتالى:

سعر الدولار فى مصر

واصل سعر الدولار استقراره، مسجلاً فروقاً طفيفة من بنك لآخر، وبلغ متوسط السعر اليوم وفقاً للبنك المركزى المصرى 17.572 جنيه للشراء، و 17.698 جنيه للبيع.



صرف الدولار

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.572 جنيه للشراء

17.698 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

17.55 جنيه للشراء

17.65 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.55 جنيه للشراء

17.65 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.57 جنيه للشراء

17.67 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.59 جنيه للشراء

17.69 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.59 جنيه للشراء

17.69 جنيه للبيع

سعر اليورو الأوروبى اليوم

واصل سعر اليورو الأوروبى ارتفاعه مقابل الجنيه المصرى، مسجلا فى أحدث بيانات البنك الأهلى، 21.80 جنيه للشراء، و 22.02 جنيه للبيع.



سعر الجنيه الاسترلينى اليوم

سعر الجنيه الاسترلينى اليوم

ارتفع سعر الجنيه الاسترلينى أمام الجنيه المصرى، بالغاً فى آخر تعاملات البنك الأهلى المصرى 24.85 جنيه للشراء، و 25.17 للبيع.

سعر الدينار الكويتى

استقر سعر شراء الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى، بالغاً فى آخر تعاملات البنك الأهلى المصرى، منذ قليل، 58.5 للشراء ، فيما استقر سعر البيع مسجلا 58.93 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، بالغاً 4.68 جنيه للشراء، 4.70 جنيه للبيع، وفقاً لآخر بيانات البنك الأهلى.



الجنيه المصرى

أبوبكر الجندى: المحافظات لم تتحمل أى أعباء مالية فى تجهيز المقار الانتخابية

أكد اللواء أبو بكر الجندى، وزير التنمية المحلية، على أن المحافظات لم تتحمل أية أعباء مالية فى تجهيز المقرات الانتخابية للمواطنين فى الانتخابات الرئاسية التى تجرى اليوم وعلى مدار 3 أيام.

وأضاف الجندى، خلال المؤتمر الصحفى اليوم بغرفة عمليات الوزارة بالأمانة العامة، أن التجهيزات التى قامت بها المحافظات لفرش المقرات الانتخابية وتوفير سبل الراحة للمواطنين لتسهيل إدلاء المواطنين بأصواتهم، مؤكدًا على أن اللجنة الوطنية الانتخابات هى التى تتولى الإنفاق على الانتخابات الرئاسية.