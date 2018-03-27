أحمد شفيق يدلى بصوته بانتخابات الرئاسة فى التجمع.. ويؤكد: المشاركة واجب وطنى







كتب أمنية الموجى وتصوير محمود فخري

أحمد شفيق

أدلى الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي السابق، بصوته فى الانتخابات الرئاسية لعام 2018، بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة سيزا نبراوى بالتجمع.

وقال الفريق شفيق، عقب إدلائه بصوته، إن التصويت والمشاركة فى العملية الانتخابية "واجب وطنى".

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أمس الإثنين، وتستمر حتى غد الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان صباح أمس، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.



























































































