%88من القراء يؤيدون الأصوات المطالبة بزيادة مخصصات البحث العلمى بالموازنة







فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد الأصوات المطالبة بزيادة مخصصات البحث العلمى فى الموازنة، أيد غالبية القراء الأصوات المطالبة بزيادة مخصصات البحث العلمى فى الموازنة.

وأيد 88% من القراء الأصوات المطالبة بزيادة مخصصات البحث العلمى فى الموازنة، بينما رفض 10% من القراء الأصوات المطالبة بزيادة مخصصات البحث العلمى فى الموازنة، فى الوقت الذى أعرب فيه 2% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.