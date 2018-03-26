%88من القراء يؤيدون الأصوات المطالبة بزيادة مخصصات البحث العلمى بالموازنة

%88من القراء يؤيدون الأصوات المطالبة بزيادة مخصصات البحث العلمى بالموازنةالإثنين، 26 مارس 2018 07:03 ص
الاستطلاع
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فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد الأصوات المطالبة بزيادة مخصصات البحث العلمى فى الموازنة، أيد غالبية القراء الأصوات المطالبة بزيادة مخصصات البحث العلمى فى الموازنة.
وأيد 88% من القراء الأصوات المطالبة بزيادة مخصصات البحث العلمى فى الموازنة، بينما رفض 10% من القراء الأصوات المطالبة بزيادة مخصصات البحث العلمى فى الموازنة، فى الوقت الذى أعرب فيه 2% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.
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عدد الردود 0
بواسطة:
محمد احمد حسن عبدالله
إعادة هيكلة وزارة البحث العلمي أفضل
وذلك بدلا من زيادة المخصصات على حساب الأنشطة الأخرى وذلك عن طريق تصفية الوحدات التي لا ترتبط ارتباطا وثيقا بالبحث العلمي وإدراجها ضمن الوزارات ذات النشاط المرتبط مثل معهد المعايرة ادراجه ضمن وزارة الصناعة والتجارة هذا سيوفر كثيرا بل سيعود بالايجابيات على الوطن والمواطنين
عدد الردود 0
بواسطة:
Abdelwahab Amer
EgyptCairo
اقتراح ان نضيف للبحث العالمى خطوط انتاج لكى ينتجوا أبحاثهم وينزل السوق وبذلك يكون عندهم التمويل الكافي لذيادة أبحاثهم ونجاحها ويذيد من مرتباتهم وخير دليل على ذلك مؤسسة القوات المسلحة عندها دخل بي سهام فى تقويتها