792 ألف عامل غير منتظم سجلوا بالقوى العاملة على مدى 24 يوما







كتب محمود راغب

كشف وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن نتائج حصر العمالة غير المنتظمة الذى تقوم به الوزارة ومديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة وصل إلى 792 ألفا و297 عاملا على مدى 24 يوما من بدء التسجيل، بقطاعات المقاولات والصيد والبحر والموانى والزراعة والمناجم والمحاجر والملاحات، من خلال حملة "حماية" لتسجيل العمالة غير المنتظمة التى أطلقتها الوزارة أول مارس ولمدة شهر.

جاء ذلك فى تصريحات صحفية اليوم الإثنين، بديوان عام الوزارة، قبل الإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية .

وأكد الوزير أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لرعاية تلك الفئة من العمالة أعطت حافزا لكثير من الجهات على التعاون لتوفير سبل الرعاية والحماية اللازمة للفئة أكثر احتياجا.

وأشار إلى أنه بداية أبريل القادم سيتم تصنيف جميع البيانات التى تم حصرها على مستوى الجمهورية جغرافيا ومهنيا تمهيدا للتعاون مع المحافظات والنقابات المختصة لوضع آلية تنظم عملية تشغيل هذه العمالة، ووضع رؤية للرعاية الشاملة وفقا لكل فئة.

وقال الوزير: إن الوزارة وفرت سيارات متنقلة وفرق عمل تتوجه لتسجيل العمالة غير المنتظمة بمواقع عملها بالمشروعات القومية الكبرى تيسيرا عليهم .

وأشار إلى أنه خلال أيام سوف تبدأ القافلة الثالثة تنفيذا لبروتوكول التعاون الموقع مؤخرا بين الوزارة ومؤسسة صناع الخير للتنمية فى إطار مبادرة "عنيك فى عنينا " التى يرعاها مجلس الوزراء ، وتستهدف الكشف الطبى علي العمال في مواقع العمل بالمشروعات القومية ، وتقديم الخدمات الطبية فى مجال العيون بالمجان من خلال فريق من استشاري أمراض العيون، وتصرف الأدوية فى الحال، والتجهيز لإجراء العمليات الجراحية لمن يحتاج، وعمل النظارات.