64 مستوطنا يقتحمون الأقصى وسط حراسة مشددة من الاحتلال الإسرائيلى







رام الله (أ ش أ)

اقتحم 64 مستوطنا، معظمهم من غلاة المتطرفين وبلباسهم التلمودى التقليدي، اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، وذلك وسط حراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلى، كما حاول عدد من المستوطنين أداء شعائر تلمودية فى المسجد خلال جولاتهم الاستفزازية فيه.

ومن جانبها، أدانت حركة (فتح) على لسان الناطق باسمها أسامة القواسمى الاقتحامات المتتالية المتصاعدة من المتطرفين للمسجد الأقصى وأداءهم لشعائرهم الدينية على أبوابه، قائلا "إن هذا العمل جريمة بحق المقدسات الإسلامية، وامتهان لكرامة العرب والمسلمين، وتصعيد خطير بحق الفلسطينيين".

وشدد على أن إسرائيل تدفع باتجاه الصراع الديني، وتضع مخطط هدم المسجد الأقصى نصب عينيها لإنشاء الهيكل المزعوم، وترى فى صمت العالم على هذه الانتهاكات وعدم محاسبة ومساءلة إسرائيل على جرائمها فرصة سانحة للاستمرار فى خرق القانون الدولى وعدم الاكتراث به، وهى بذلك تصفع المؤسسات الدولية وقراراتها وتبعث لهم برسالة واضحة عنوانها أن إسرائيل فوق القانون الدولى.