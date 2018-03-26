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الإثنين، 26 مارس 2018 02:42 م
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60 طالبا إماراتيا يشارك فى ورشة "إيرباص المهندس الصغير" لتجميع طائرة A380

الإثنين، 26 مارس 2018 02:28 م
60 طالبا إماراتيا يشارك فى ورشة "إيرباص المهندس الصغير" لتجميع طائرة A380 ورشة عمل إيرباص





كتب أحمد مصطفى
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قالت شركة إيرباص لصناعة الطائرات، فى بيان صادر عنها اليوم الاثنين، إن 60 طفلا إماراتيا شاركوا فى ورشة عمل تجميع الطائرة العملاقة  ،A380التى تأتى فى إطار مبادرة "إيرباص المهندس الصغير"، ضمن فعاليات مخيم براعم الطيران الذى نظمته الهيئة العامة للطيران المدنى بإمارة الفجيرة فى دولة الإمارات.

وشهدت ورشة العمل التى أقيمت على مدى يومين، مشاركة أكثر من 60 طالبا وطالبة من الإماراتيين فى المرحلة العمرية بين 13 و15 سنة، إذ تعرفوا على أجزاء الطائرة، وعملية تجميع أكبر طائرة ركاب فى العالم، وتساعد ورشة عمل تجميع A380  الطلاب على ممارسة المهارات الأساسية، مثل العمل ضمن فريق، والتواصل والإبداع والابتكار، فضلا عن تطبيقاتها الأساسية فى مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

وتعد مبادرة "إيرباص المهندس الصغير" جزءًا من مشروعات مؤسسة إيرباص، وتُعنى بتحفيز الطلبة فى الشرق الأوسط وأفريقيا، من خلال إشراكهم فى ورش عمل لصناعة الروبوتات والطيران، كما تهدف لإثارة شغف واهتمام طلاب المدارس نحو مجال الطيران الذى يمكن أن يتحول إلى مهنة شيقة فى إحدى مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

وأطلقت إيرباص برنامجها فى العام 2012، بهدف غرس روح الإلهام وتقديم الدعم للجيل الجديد من المتخصصين فى مجال الطيران بالمنطقة، وقد شهدت مبادرة "إيرباص المهندس الصغير" مشاركة أكثر من 4000 طالب وطالبة من أنحاء أفريقيا والشرق الأوسط.

بينما يهدف مخيم براعم الطيران الذى تم تنظيمه على مدار 5 أيام فى كلية التقنية العليا بالفجيرة، لتوفير فرص للطلاب للالتقاء مع أعضاء هيئة التدريس بالكلية، ما يحببهم فى التعليم العالى، ويعرفهم على التخصصات المتوفرة بالكلية، إضافة لتشجيعهم على اختيار العمل فى صناعة الطيران.

ويتضمن برنامج المخيم عددا من النشاطات، مثل المحاضرات وورش التعريف بمجالات الدراسة، والعمل فى قطاع الطيران المدنى، إضافة لعدد من المسابقات والأنشطة والبرامج الترفيهية المتعلقة بالطيران، وتنظيم زيارات ميدانية لأهم الجهات فى قطاع الطيران المدنى فى إمارة الفجيرة، مثل مطار الفجيرة الدولى.



 

 


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