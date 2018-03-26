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428 شخصا ضحايا حوادث المرور فى الكويت خلال 2017

الإثنين، 26 مارس 2018 09:31 ص
428 شخصا ضحايا حوادث المرور فى الكويت خلال 2017 حوادث طرق ـ صورة أرشيفية





الكويت (أ ش أ)
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أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أن عدد الحوادث المرورية التى شهدتها محافظات البلاد الست خلال عام 2017، بلغ 71 ألفا و161 حادثا، أسفرت عن مقتل 428 شخصا، شملوا 177 مواطنا، و206 وافدين، و21 لأشخاص من غير محددى الجنسية، و16 خليجيا و8 حالات وفاة لجنسيات متفرقة.

وأوضحت الداخلية الكويتية – خلال الإحصائية السنوية للإدارة العامة للمرور - أن الفئة العمرية الواقعة بين 21 إلى 30 عاما، هى أكثر الفئات وفاة بسبب حوادث السيارات خلال 2017 بعدد 117 حالة وفاة، والفئة العمرية من 31 إلى 40 عاما بـ88 حالة، ومن ثم الفئة العمرية من 41 إلى 50 عاما بـ71 حالة، ومن 11 إلى 20 عاما بعدد 63 حالة وفاة، وتلتها الفئة من 51 إلى 60 عاما بـ43 حالة، ثم الفئة العمرية من شهر إلى 10 سنوات، والتى عدد الوفيات فيها 25 حالة، وأخيرا من 60 عاما فما فوق ب21 حالة وفاة.

ووفقا للإحصائية، تصدرت محافظة حولى المرتبة الأولى فى الحوادث المسجلة، بعدد 19 ألفا و697 حادثا، تلتها فى المرتبة الثانية محافظة العاصمة بـ17 ألفا و851 حادثا، وحلت ثالثة محافظة الفروانية بـ12 ألفا و216 حادثا، وفى المرتبة الرابعة جاءت محافظة الأحمدي، بعدد 11 ألفا و44 حادثا، فيما احتلت محافظة مبارك الكبير المرتبة الخامسة بـ5 آلاف و784 حادثا، وأخيرا فى المرتبة السادسة محافظة الجهراء بـ4 آلاف و569 حادثاً.

 


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