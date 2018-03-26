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31 مارس الحكم فى دعوى إضافة العلاوات لأصحاب المعاشات

الإثنين، 26 مارس 2018 12:14 م
31 مارس الحكم فى دعوى إضافة العلاوات لأصحاب المعاشات محكمة القضاء الإدارى -أرشيفية





كتب أحمد عبد الهادى
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قررت الدائرة 11 جزاءات، بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة،اليوم الإثنين،اداريا مد أجل الحكم فى دعوى إضافة نسبة الـ80 % من قيمة الخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات للحكم بجلسة 31 مارس المقبل.
 
ذكرت الدعوى رقم 16384 لسنة 70 ق المقامة من البدري فرغلي، ضد رئيس الوزراء بصفته، أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية دأبت على عدم إعادة تسوية معاش المحالين لبلوغهم سن الستين، على أساس إضافة نسبة الـ80% من قيمة الخمس علاوات إلى أجرهم المتغير.
 
 
 

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