31 مارس الحكم فى دعوى إضافة العلاوات لأصحاب المعاشات







كتب أحمد عبد الهادى

قررت الدائرة 11 جزاءات، بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة،اليوم الإثنين،اداريا مد أجل الحكم فى دعوى إضافة نسبة الـ80 % من قيمة الخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات للحكم بجلسة 31 مارس المقبل.

ذكرت الدعوى رقم 16384 لسنة 70 ق المقامة من البدري فرغلي، ضد رئيس الوزراء بصفته، أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية دأبت على عدم إعادة تسوية معاش المحالين لبلوغهم سن الستين، على أساس إضافة نسبة الـ80% من قيمة الخمس علاوات إلى أجرهم المتغير.