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الإثنين، 26 مارس 2018 03:05 م
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3000 عامل بشركة "المقاولون العرب" فى العاصمة الإدارية يشاركون بانتخابات الرئاسة

الإثنين، 26 مارس 2018 02:16 م
3000 عامل بشركة "المقاولون العرب" فى العاصمة الإدارية يشاركون بانتخابات الرئاسة عمال المقاولون العرب يشاركون فى الإنتخابات الرئاسية





كتب أحمد حسن
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حرص العاملون بشركة المقاولون العرب على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية وتوجه العاملون بالمشروعات الجارية بالعاصمة الإدارية الجديدة إلى مقر اللجنة التى جهزتها الهيئة العليا للانتخابات.
 
وبلغ عدد العاملين بالشركة فى العاصمة الإدارية أكثر من 3000 عامل شاركوا جميعاً فى الانتخابات وسط سعادة بالغة للمشاركة وللتسهيلات المقدمة إليهم لتسهيل عملية التصويت خاصة وأن أغلبهم من محافظات مصر المختلفة ولأول مرة يتم السماح لهم بالتصويت فى لجان بجانب مقار عملهم.
 
 ويشارك العاملون بالشركة بمختلف المشروعات فى أنحاء الجمهورية فى  التصويت بالمقار الانتخابية المقامة بجانب المشروعات التى يعملون بها.  

عمال المقاولون العرب يشاركون فى الإنتخابات الرئاسية (1)
عمال المقاولون العرب يشاركون فى الإنتخابات الرئاسية (1)

عمال المقاولون العرب يشاركون فى الإنتخابات الرئاسية (2)
عمال المقاولون العرب يشاركون فى الإنتخابات الرئاسية (2)

عمال المقاولون العرب يشاركون فى الإنتخابات الرئاسية (3)
عمال المقاولون العرب يشاركون فى الإنتخابات الرئاسية (3)

عمال المقاولون العرب يشاركون فى الإنتخابات الرئاسية (4)
عمال المقاولون العرب يشاركون فى الإنتخابات الرئاسية (4)

عمال المقاولون العرب يشاركون فى الإنتخابات الرئاسية (5)
عمال المقاولون العرب يشاركون فى الإنتخابات الرئاسية (5)

عمال المقاولون العرب يشاركون فى الإنتخابات الرئاسية (6)
عمال المقاولون العرب يشاركون فى الإنتخابات الرئاسية (6)

عمال المقاولون العرب يشاركون فى الإنتخابات الرئاسية (7)
عمال المقاولون العرب يشاركون فى الإنتخابات الرئاسية (7)

عمال المقاولون العرب يشاركون فى الإنتخابات الرئاسية (8)
عمال المقاولون العرب يشاركون فى الإنتخابات الرئاسية (8)

عمال المقاولون العرب يشاركون فى الإنتخابات الرئاسية (9)
عمال المقاولون العرب يشاركون فى الإنتخابات الرئاسية (9)

عمال المقاولون العرب يشاركون فى الإنتخابات الرئاسية (10)
عمال المقاولون العرب يشاركون فى الإنتخابات الرئاسية (10)

 


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