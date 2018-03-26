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الإثنين، 26 مارس 2018 09:35 ص
خالد صلاح
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وكيل أوقاف الإسكندرية: صدورنا مفتوحة لاستقبال الشهادة ولتحيا مصر فوق الجميع

الإثنين، 26 مارس 2018 09:14 ص
وكيل أوقاف الإسكندرية: صدورنا مفتوحة لاستقبال الشهادة ولتحيا مصر فوق الجميع توافد المواطنين للتصويت فى انتخابات الرئاسة





(أ ش أ)
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قال مدير مديرية أوقاف الإسكندرية الشيخ محمد العجمى" إننا سندافع عن تراب مصر الغالية بكل قوتنا وعزيمتنا ولن يخيفنا الرصاص الغادر من الذهاب إلى لجان الانتخابات،ونقول لهذه القوى الباغية صدورنا مفتوحة لاستقبال الشهادة فى سبيل الدفاع عن وطننا وكرامتنا،وباب الجنة يفتح زراعيه مرحبا بشهداء الواجب ولتحيا مصر فوق الجميع".

وأكد " العجمى " - فى تصريح صحفى له اليوم - أهمية مشاركة جميع العاملين بأوقاف الإسكندرية فى العملية الانتخابية، مشيرا غلى أن وزارة الأوقاف تولى اهتماما خاصا بممارسة العاملين بالأوقاف لحقوقهم الدستورية .

ووجه الشيخ محمد العجمى جميع قيادات الدعوة بالمديرية ومديرى الإدارات الفرعية بالتوجه إلى مقار اللجان الانتخابية المقررة لكل منهم للإدلاء بأصواتهم، وليكونوا فى مقدمة الصفوف أمام صناديق الاقتراع،وحث جموع المواطنين على أهمية المشاركة الإيجابية والفعالة فى العملية الانتخابية وذلك من منطلق المسؤولية الوطنية .

 


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