وفد من سلطنة بروناى يزور منظمة خريجى الأزهر







كتب لؤى على

التقى وفد من سلطنة بروناى مسؤلى المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بالقاهرة، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين، ضم الوفد د.الحاج نور عرفان بن الحاج زينل رئيس جامعة السلطان الشريف علي الإسلامية ببروناي،عارفين بن داتو حاج أبو بكر الملحق الثقافي والتعليمي لسفارة بروناي بالقاهرة .

أبدي الوفد سعادته من زيارة مقر منظمة خريجي الازهر ، و حرصهم علي افتتاح فرع "للمنظمة " قريبا ببروناي ،ليكون حلقة وصل بين الأزهر وأبنائه فى بروناى، وبمثابة تأكيد على رسالة الأزهر في بيان الجوهر الحقيقى للدين الإسلامى، وأنه دين إيمان وتسامح واعتدال، وسلام وتعايش ونبذ للعنف.

زار الوفد مركز تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها التابع للمنظمة ، وأبدوا إعجابهم بهذا الصرح الكبير، حيث يوفر المركز أفضل العناصر من الهيئة التدريسية والخبراء المؤهلين لتنفيذ وتطبيق أحدث المناهج والمواد التعليمية، باستخدام أفضل مداخل التدريس وطرقه وفنياته، وتفعيل الوسائط والتقنيات التعليمية الحديثة.

وطالب الوفد بافتتاح فرع للمركز ببروناي ليكون بمثابة حلقة وصل لتمكين الراغبين في دراسة اللغة العربية استماعاً وتحدثاً وقراءة وكتابة بالمستوى، الذي يؤهلهم للدراسة بالأزهر الشريف.

أهدى الوفد فى ختام زيارته، درع جامعة السلطان الشريف على الإسلامية ببروناى لأسامة يس نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة.