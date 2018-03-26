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وفد من اتحاد الصناعات يشارك باجتماع مجلس أعمال بلدان اتفاقية أغادير الثالث

الإثنين، 26 مارس 2018 11:00 م
وفد من اتحاد الصناعات يشارك باجتماع مجلس أعمال بلدان اتفاقية أغادير الثالث محمد البهى عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية





كتبت – دانه الحديدى
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شارك وفد من اتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد البهى عضو مجلس إدارة الإتحاد وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية ورئيس لجنة التعاون العربى بالإتحاد فى الاجتماع الثالث لمجلس أعمال بلدان اتّفاقية أغادير والذى عقد بمدينة عمان الأردنية أمس.

وجاء الاجتماع بهدف مناقشة المعوقات التى تواجه التجارة بين الدول الأعضاء فى اتفاقية أغادير ودول غرب أفريقيا الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى والاتفاق على القطاعات ذات الأولوية وإنشاء مجموعات عمل قطاعية، وكذلك النظر فى أهم إنجازات الوحدة الفنية لاتفاقية أغادير فى مجال التعاون العربى المشترك.

وأقر الاجتماع فى نهاية أعماله ضرورة التواصل والتنسيق مع مجلس الأعمال فى كافة الأنشطة الموجهة للقطاع الخاص، وموافاة الوحدة الفنية لاتفاقية أغادير بالمقترحات حول إعداد صفحة إلكترونية للقطاع الخاص ضمن المنصة الإلكترونية للموائمة والتى تعتبر بوابة لتشارك وتبادل المعلومات.

وأقر الاجتماع موافاة الوحدة الفنية بالملاحظات حول الدراسات التى أنجزت وتم مناقشتها من قبل الوحدة الفنية وأى مقترحات لتفعيل توصياتها، والنظر فى آليات لتمويل النشاطات للاستفادة من خبرات الدول الأعضاء، و مزيد من الترويج لنتائج وتوصيات هذه الدراسات والتركيز على الإمكانيات المتاحة للتكامل، وضرورة انفتاح الدراسات المزمع القيام بها من قبل الوحدة الفنية حول الأثاث والأدوية على السوق الأوروبية ومتطلباتها حتى تسهل التسويق والترويج وتصدير هذه المنتجات الى السوق الأوروبية.

ويدعو المجلس لبرمجة لقاءات دورية مع مسولين فى الاتحاد الأوروبى فى مجال نشاطه والالتقاء مع المنظمة الأوروبية لأصحاب الأعمال وكذلك المنظمات والهيئات الدولية، والتنسيق بين مجالس الأعمال الثنائية بين دول أغادير وإشراكهم لدعم عمل مجلس أعمال بلدان أغادير.

وتم إعلان انتقال رئاسة المجلس بموجب نظامه الداخلى إلى الإتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية فى شهر أبريل القادم، وكذلك تولى إتحاد الصناعات المصرية نيابة الرئاسة، كما تم الاتفاق على أن يتم عقد الاجتماع الرابع لمجلس الأعمال فى المغرب على هامش منتدى أعمال الدول الأعضاء فى اتفاقية أغادير ودول غرب إفريقيا الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى.

 


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محمد البهى عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية

بلدان اتّفاقية أغادير

صناعة الأدوية




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