video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 26 مارس 2018 03:05 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

وفاة شخص فى حادث تصادم بالطريق الصحراوى فى الإسكندرية

الإثنين، 26 مارس 2018 01:29 م
وفاة شخص فى حادث تصادم بالطريق الصحراوى فى الإسكندرية حادث تصادم - أرشيفية





الإسكندرية - أسماء على بدر
إضافة تعليق

لقى شخص مصرعه بالطريق الصحراوى بالإسكندرية، فى حادث تصادم بين سيارتين، وذلك فى اتجاه منطقة برج العرب بالإسكندرية.
 
وتبلغ لقسم شرطة ثان العامرية، من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ومتوفي بطريق الكافورى تجاه برج العرب، وبالانتقال والفحص تبين حدوث تصادم بين السيارة رقم نقل بمقطورة إسكندرية وفر قائدها هارباً تاركاً السيارة، والسيارة رقم "س ب ن "مصر،  قيادة "ع ع س" 31 سنة، فنى إلكترونيات مقيم منطقة البر القبلى دائرة قسم شرطة محرم بك، أثناء سير السيارة الثانية بالطريق المشار إليه، اصطدمت بها السيارة الأولى من الخلف.
 
وأسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة الثانية، وتم نقل جثة المتوفى لمشرحة مستشفى العامرية العام، حدثت تلفيات بالسيارتين، وتمت إزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور، تم التحفظ على السيارتين، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة ثان العامرية، وجارى العرض على النيابة.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظة الإسكندرية تعلن أرقام تلقى شكاوى العملية الانتخابية

الاسكندريه

اخبار الاسكندريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار الحوادث




لا تفوتك
فيديو وصور..شيخ الأزهر يرفع إصبعه المغموس بالحبر الفسفورى بعد الإدلاء بصوته

فيديو وصور..شيخ الأزهر يرفع إصبعه المغموس بالحبر الفسفورى بعد الإدلاء بصوته

باسم مرسى يستمر فى تشكيل للزمالك أمام الدراويش بعد تجدد إصابة كاسونجو

باسم مرسى يستمر فى تشكيل للزمالك أمام الدراويش بعد تجدد إصابة كاسونجو

"الانتخابات حاجة تفرح".. طوابير المصريين تغزو اللجان فى الساعات الأولى للتصويت.. سيارات مكشوفة بالتحرير احتفالا بالعرس الديمقراطى.. وناخبو الموسكى يرقصون على أنغام "أبوالرجولة".. ومسنة:جيت عشان حق الشهيد..فيديو

"الانتخابات حاجة تفرح".. طوابير المصريين تغزو اللجان فى الساعات الأولى للتصويت.. سيارات مكشوفة بالتحرير احتفالا بالعرس الديمقراطى.. وناخبو الموسكى يرقصون على أنغام "أبوالرجولة".. ومسنة:جيت عشان حق الشهيد..فيديو

انتخابات الرئاسة 2018.. وزراء وفنانون يحرصون على الإدلاء بأصواتهم فى الساعات الأولى من فتح باب التصويت.. وقرينة الرئيس السيسي تحرص على المشاركة.. ووزراء الزراعة والبيئة وقطاع الأعمال فى مقدمة المصوتين

انتخابات الرئاسة 2018.. وزراء وفنانون يحرصون على الإدلاء بأصواتهم فى الساعات الأولى من فتح باب التصويت.. وقرينة الرئيس السيسي تحرص على المشاركة.. ووزراء الزراعة والبيئة وقطاع الأعمال فى مقدمة المصوتين

لاعب ليفربول: ما يقدمه محمد صلاح فى موسمه الأول "إعجاز"

لاعب ليفربول: ما يقدمه محمد صلاح فى موسمه الأول "إعجاز"

صور.. البابا تواضروس: الامتناع عن دعم الوطن "خطيئة" وأثق فى المصريين

صور.. البابا تواضروس: الامتناع عن دعم الوطن "خطيئة" وأثق فى المصريين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة