وفاة شخص فى حادث تصادم بالطريق الصحراوى فى الإسكندرية







الإسكندرية - أسماء على بدر

لقى شخص مصرعه بالطريق الصحراوى بالإسكندرية، فى حادث تصادم بين سيارتين، وذلك فى اتجاه منطقة برج العرب بالإسكندرية.

وتبلغ لقسم شرطة ثان العامرية، من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ومتوفي بطريق الكافورى تجاه برج العرب، وبالانتقال والفحص تبين حدوث تصادم بين السيارة رقم نقل بمقطورة إسكندرية وفر قائدها هارباً تاركاً السيارة، والسيارة رقم "س ب ن "مصر، قيادة "ع ع س" 31 سنة، فنى إلكترونيات مقيم منطقة البر القبلى دائرة قسم شرطة محرم بك، أثناء سير السيارة الثانية بالطريق المشار إليه، اصطدمت بها السيارة الأولى من الخلف.

وأسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة الثانية، وتم نقل جثة المتوفى لمشرحة مستشفى العامرية العام، حدثت تلفيات بالسيارتين، وتمت إزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور، تم التحفظ على السيارتين، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة ثان العامرية، وجارى العرض على النيابة.