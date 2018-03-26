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وزير قطاع الأعمال العام يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية بالمعادى.. صور

الإثنين، 26 مارس 2018 01:58 م
وزير قطاع الأعمال العام يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية بالمعادى.. صور وزير قطاع الأعمال يدلى بصوته فى الانتخابات





كتب عبد الحليم سالم
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أدلى خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام، بصوته فى انتخابات رئاسة الجمهورية بلجنته فى المعادى، مؤكدًا على أهمية المشاركة الإيجابية من المواطنين فى الانتخابات الرئاسية التى تعتبر حقا دستوريا وواجبا وطنيا على كل مصرى لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.

 

وأشار عقب إدلائه بصوته فى اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية بمقر لجنته فى مدرسة محمد فريد الابتدائية بالمعادى، إلى أن التصويت فى الانتخابات يمثل أحد أهم الممارسات الديمقراطية، داعيا المواطنين للنزول بكثافة للإدلاء بأصواتهم وتقديم صورة للعالم أجمع تؤكد على وعى المصريين وتحملهم المسؤولية وإرادتهم الحرة فى الاختيار، إلى جانب عزيمة وإصرار الشعب على الحفاظ على استقرار الوطن ومواجهة كافة التحديات لمواصلة بناء الدولة المصرية الحديثة.

 

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وزير قطاع الأعمال 

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