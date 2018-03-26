وزير خارجية اليمن: مليشيات الحوثى لا تريد السلام

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أكد نائب رئيس الوزراء اليمنى، وزير الخارجية عبدالملك المخلافى، أن الصواريخ التى أطلقتها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران على المملكة العربية السعودية ، والمبعوث الأممى لا يزال فى صنعاء، رسالة واضحة للعالم بأن هذه المليشيات لا تريد السلام وليس لديها استعداد للاستجابة لمتطلباته.

وأضاف المخلافى ـ فى تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ـ كلما بدا للعالم أن اليمن يمكن أن يخطو خطوات نحو السلام واستعادة الدولة والأمن والاستقرار باستعداد واستجابة الحكومة اليمنية لكل الجهود والتوجهات الدولية أوعزت ايران لمليشياتها الحوثية فى اليمن بإطلاق صواريخها لتدمير أَى فرصة سلام.

وأشار إلى أن وفدا أوروبيا من عدد من السفراء قام بزيارة صنعاء بناء على طلبهم ليكتشفوا بأنفسهم ما قلناه لهم إن جماعة الحوثى لا تفهم معنى السلام وإنها ستفهم زيارتهم فهما خاطئا يشجعها على استمرار جرائمها ، ونعتقد أن تصعيد المليشيا بعد الزيارة يثبت ذلك.

وأكد أنه ليست المرة الأولى التى يفشل فيها الحوثيون مساعى السلام بل إن كل مرة يبدو أن هناك أملا للسلام تبدد الصواريخ الإيرانية هذا الأمل لمرات أربع سابقة ، وبعد لقاءات للمبعوث الأممى مع الحكومة اليمنية ودعمها لخططه ولقاءاته المقترحة مع الحوثيين كانت تأتى الصواريخ لتبدد اَى فرصة للسلام.

وقال على العالم أن يكون حازما فى رسالته إلى الانقلابيين الحوثيين ومن ورائهم ايران ، يجب الالتزام بالقرارات الدولية والالتزام بمتطلبات السلام ومنها وقف اعتدائهم على المدن اليمنية والمدنيين وإطلاق الصواريخ وإلا فإنهم سيواجهون موقفا دوليا موحدا وحازما.