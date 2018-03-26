وزير النقل بطابور الناخبين فى مدرسة نبوية موسى بمدينة نصر

وقف المهندس هشام عرفات، وزير النقل، فى الطابور وسط الناخبين للإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية، فى مدرسة نبوية موسى بمنطقة مدينة نصر، وسط تكثيف أمن بمحيط المدرسة.

من جانبها، شددت قوات الأمن من تواجدها بمحيط مدارس مدينة نصر وعلى أبواب اللجان الانتخابية الكائنة بهذه المدارس، حيث تتواجد الجيش والشرطة بكل اللجان الانتخابيةالمنتشرة فى منطقة مدينة نصرويبلغ عدد الناخبين فى محافظة القاهرة 7 ملايين و409 آلاف و843 مواطنا يصوتون فى 1410 لجنة فرعية، تشرف عليها 44 لجنة عامه و 823 مركزا انتخابيا.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفاً و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألف و706 لجنة فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضياتقريبا يعاونهم 110 ألف موظف.











