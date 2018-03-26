وزير الصحة يدلى بصوته فى انتخابات الرئاسة بالتجمع الأول







كتب وليد عبد السلام

أدلى الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، صباح اليوم الإثنين، بصوته الانتخابى فى الانتخابات الرئاسية بمقر لجنة مدرسة الشهيد ابراهيم الرفاعي بالتجمع الأول فى القاهرة الجديدة.

وقال وزير الصحة والسكان، إن التصويت فى الانتخابات الرئاسية هو واجب حتمى على كل مواطن تجاه وطن عظيم يستحق من الجميع أن يقوم بواجبه ومسئولياته في سبيل رفعته واستقراره وبناء مستقبل أفضل يفخر به كل مصرى.

ودعا "عماد الدين " المصريين للنزول والإدلاء بأصواتهم بكثافة فى الانتخابات لافتاً إلى أن الانتخابات الرئاسية أهم خطوات بناء الوطن الحقيقي كما يريده أبنائه لتحقيق التنمية والتقدم.

وفي النهاية أشار وزير الصحة والسكان الى ان نجاح الانتخابات هي رسالة للعالم بعزم وتصميم المصريين على بدء مرحلة البناء والاستقرار ومواجهة المشكلات الحقيقية التي تواجه المجتمع خاصة الاقتصادية والاجتماعية لتسريع وتيرة الإنتاج وإيجاد فرص عمل حقيقية لشبابنا.



وزير الصحة يدلى بصوته فى الإنتخابات الرئاسية (1)



وزير الصحة يدلى بصوته فى الإنتخابات الرئاسية (2)