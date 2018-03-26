video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 26 مارس 2018 03:04 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الصحة: وحدة إدارة الأزمات بالوزارة تتابع الأوضاع بمختلف اللجان

الإثنين، 26 مارس 2018 02:12 م
وزير الصحة: وحدة إدارة الأزمات بالوزارة تتابع الأوضاع بمختلف اللجان وزير الصحة الدكتور أحمد عماد





(أ ش أ)
إضافة تعليق

قال وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد الدين راضى إن وحدة إدارة الأزمات بالوزارة يتم من خلالها رصد ما تعرضه القنوات الفضائية المختلفة، لمتابعة ما يدور فى اللجان الانتخابية فى مختلف أنحاء مصر، كما تضم وحدة إدارة الأزمات قيادات وزارة الصحة من مختلف القطاعات.

وأضاف وزير الصحة - فى تصريح اليوم الاثنين، أن خطة الوزارة بشأن الاستعداد للعملية الانتخابية ركزت على مستشفيات الإحالة والتى تستقبل الحالات الطارئة والتأكيد على تواجد التخصصات النادرة بها، كما حرصت الوزارة على توافر الأدوية والدم والمستلزمات الطبية الجراحية وغير الجراحية وتوافر الكوادر الطبية والإداريين فى كافة المستشفيات.

وأشار الوزير إلى أن 16 شخصا تعرضوا لوعكات صحية أثناء سير العملية الانتخابية وتم تحويلهم إلى المستشفيات القريبة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. مجند يساعد سيدة معاقة للإدلاء بصوتها فى الانتخابات بالقليوبية

انزل رد الجميل.. رسالة مصريى الخارج لحث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات

النائب إيهاب الخولى يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية بدائرة إمبابة (صور)

محمد أبو العينين يدلى بصوته فى الانتخابات بمدرسة صلاح سالم

انتخابات الرئاسة 2018.. ملحمة جديدة لوطنية المصريين ضد شائعات الإعلام الدولى

انتخابات الرئاسة 2018.. موسى مصطفى موسى للمصريين: لازم كله يشارك علشان مصر

غرفة عمليات نادى قضاة مجلس الدولة: انتظام التصويت فى انتخابات الرئاسة

النائب ضياء داود يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية فى إحدى قرى دمياط

وزير الصحه

انتخابات الرئاسة

انتخابات مصر

الانتخابات الرئاسية

انتخابات الرئاسة المصرية

الانتخابات

لجان الانتخابات

انتخابات الرئاسة المصرية 2018

الانتخابات المصرية

اعرف لجنتك

اللجنة الوطنية للانتخابات

الانتخابات فى مصر

بالرقم القومى




لا تفوتك
فيديو وصور..شيخ الأزهر يرفع إصبعه المغموس بالحبر الفسفورى بعد الإدلاء بصوته

فيديو وصور..شيخ الأزهر يرفع إصبعه المغموس بالحبر الفسفورى بعد الإدلاء بصوته

باسم مرسى يستمر فى تشكيل للزمالك أمام الدراويش بعد تجدد إصابة كاسونجو

باسم مرسى يستمر فى تشكيل للزمالك أمام الدراويش بعد تجدد إصابة كاسونجو

"الانتخابات حاجة تفرح".. طوابير المصريين تغزو اللجان فى الساعات الأولى للتصويت.. سيارات مكشوفة بالتحرير احتفالا بالعرس الديمقراطى.. وناخبو الموسكى يرقصون على أنغام "أبوالرجولة".. ومسنة:جيت عشان حق الشهيد..فيديو

"الانتخابات حاجة تفرح".. طوابير المصريين تغزو اللجان فى الساعات الأولى للتصويت.. سيارات مكشوفة بالتحرير احتفالا بالعرس الديمقراطى.. وناخبو الموسكى يرقصون على أنغام "أبوالرجولة".. ومسنة:جيت عشان حق الشهيد..فيديو

انتخابات الرئاسة 2018.. وزراء وفنانون يحرصون على الإدلاء بأصواتهم فى الساعات الأولى من فتح باب التصويت.. وقرينة الرئيس السيسي تحرص على المشاركة.. ووزراء الزراعة والبيئة وقطاع الأعمال فى مقدمة المصوتين

انتخابات الرئاسة 2018.. وزراء وفنانون يحرصون على الإدلاء بأصواتهم فى الساعات الأولى من فتح باب التصويت.. وقرينة الرئيس السيسي تحرص على المشاركة.. ووزراء الزراعة والبيئة وقطاع الأعمال فى مقدمة المصوتين

لاعب ليفربول: ما يقدمه محمد صلاح فى موسمه الأول "إعجاز"

لاعب ليفربول: ما يقدمه محمد صلاح فى موسمه الأول "إعجاز"

صور.. البابا تواضروس: الامتناع عن دعم الوطن "خطيئة" وأثق فى المصريين

صور.. البابا تواضروس: الامتناع عن دعم الوطن "خطيئة" وأثق فى المصريين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة