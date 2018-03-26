وزير الصحة: وحدة إدارة الأزمات بالوزارة تتابع الأوضاع بمختلف اللجان







(أ ش أ)

قال وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد الدين راضى إن وحدة إدارة الأزمات بالوزارة يتم من خلالها رصد ما تعرضه القنوات الفضائية المختلفة، لمتابعة ما يدور فى اللجان الانتخابية فى مختلف أنحاء مصر، كما تضم وحدة إدارة الأزمات قيادات وزارة الصحة من مختلف القطاعات.

وأضاف وزير الصحة - فى تصريح اليوم الاثنين، أن خطة الوزارة بشأن الاستعداد للعملية الانتخابية ركزت على مستشفيات الإحالة والتى تستقبل الحالات الطارئة والتأكيد على تواجد التخصصات النادرة بها، كما حرصت الوزارة على توافر الأدوية والدم والمستلزمات الطبية الجراحية وغير الجراحية وتوافر الكوادر الطبية والإداريين فى كافة المستشفيات.

وأشار الوزير إلى أن 16 شخصا تعرضوا لوعكات صحية أثناء سير العملية الانتخابية وتم تحويلهم إلى المستشفيات القريبة.