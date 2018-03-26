وزير الصحة: وحدة إدارة الأزمات بالوزارة تتابع الأوضاع بمختلف اللجان

وزير الصحة: وحدة إدارة الأزمات بالوزارة تتابع الأوضاع بمختلف اللجانالإثنين، 26 مارس 2018 02:12 م
وزير الصحة الدكتور أحمد عماد
(أ ش أ)
إضافة تعليق
قال وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد الدين راضى إن وحدة إدارة الأزمات بالوزارة يتم من خلالها رصد ما تعرضه القنوات الفضائية المختلفة، لمتابعة ما يدور فى اللجان الانتخابية فى مختلف أنحاء مصر، كما تضم وحدة إدارة الأزمات قيادات وزارة الصحة من مختلف القطاعات.
وأضاف وزير الصحة - فى تصريح اليوم الاثنين، أن خطة الوزارة بشأن الاستعداد للعملية الانتخابية ركزت على مستشفيات الإحالة والتى تستقبل الحالات الطارئة والتأكيد على تواجد التخصصات النادرة بها، كما حرصت الوزارة على توافر الأدوية والدم والمستلزمات الطبية الجراحية وغير الجراحية وتوافر الكوادر الطبية والإداريين فى كافة المستشفيات.
وأشار الوزير إلى أن 16 شخصا تعرضوا لوعكات صحية أثناء سير العملية الانتخابية وتم تحويلهم إلى المستشفيات القريبة.
إضافة تعليق
"الانتخابات حاجة تفرح".. طوابير المصريين تغزو اللجان فى الساعات الأولى للتصويت.. سيارات مكشوفة بالتحرير احتفالا بالعرس الديمقراطى.. وناخبو الموسكى يرقصون على أنغام "أبوالرجولة".. ومسنة:جيت عشان حق الشهيد..فيديو
انتخابات الرئاسة 2018.. وزراء وفنانون يحرصون على الإدلاء بأصواتهم فى الساعات الأولى من فتح باب التصويت.. وقرينة الرئيس السيسي تحرص على المشاركة.. ووزراء الزراعة والبيئة وقطاع الأعمال فى مقدمة المصوتين
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة